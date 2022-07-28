AK Parti'den ANKAPARK'ta açıklama: Siyasi hırs uğruna harabeye çevirdiler

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, AK Parti'li meclis üyeleriyle ANKAPARK'ı gezdi.

Köse ve AK Parti'li ABB Meclis üyeleri, bir süre otobüsle, daha sonra da yürüyerek ANKAPARK'ta incelemede bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Köse, 2019 Mart ayında açıldığında ANKAPARK'ın yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci tematik parkı olduğunu, şimdi ise hayalet bir parka dönüştürülmeye çalışıldığını söyledi.

ANKAPARK'a yapılan yatırımın, Ankaralıların milyonlarının, milli servetin çürütüldüğünü ve heba edildiğini dile getiren Köse, "Burada tam bir ihmal ve iş bilmezlikle birlikte oluşan bir kamu zararı var. ANKAPARK'ta oluşan bu kamu zararının bir an evvel tespit edilerek, sorumlularının adalet önünde hesap vermesi lazım." dedi.

- "ANKAPARK'IN ENKAZ HALE GETİRİLMESİNİN SORUMLUSU YAVAŞ'TIR"

Köse, "Avrupa'nın en büyük tema parkı olarak inşa edilen ve hizmete açılan ANKAPARK'ın enkaz hale getirilmesinin sorumlusu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tır. ABB Meclisi'nde bir önerge vererek komisyon marifetiyle ANKAPARK'ta oluşan zararın tam olarak tespit edilmesi ve sorumluların cezalandırılması açısından oluşan kamu zararının ödenmesiyle ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

2019 seçimlerinde CHP'den ABB Başkanı seçilen Yavaş'ın ilk işinin ANKAPARK'la uğraşmak olduğunu belirten Köse, şunları kaydetti:

"2019 seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Mehmet Özhaseki kazansaydı, 2019 seçimleriyle birlikte AK Parti olarak biz büyükşehri yönetmeye devam ediyor olsaydık, ANKAPARK bu harabe hale gelir miydi? Bu sorunun cevabı o kadar net ki. Büyükşehir yönetiminde biz devam ediyor olsaydık ANKAPARK, Avrupa'nın bir numaralı tema parkı olarak saat gibi çalışır, devamında da hayvanat bahçesiyle beraber tüm Türkiye'nin en önemli değeri haline gelirdi."

ABB yönetiminin enkaz edebiyatı yaparak ANKAPARK'ı enkaza çevirdiğini savunan Köse, "Sayın Yavaş, verdiği sözlerin hiçbirini tutamadığı gibi milli servet olarak inşa edilen ANKAPARK gibi böylesine devasa bir projeyi maalesef, siyasi hırsı uğruna devri sabık haline dönüştürerek en azından bir bölümünü harabeye çevirmiştir." değerlendirmesini yaptı.

- "HIRSIZLIK OLAYININ YAŞANMASI DA ANLAŞILIR BİR DURUM DEĞİL"

Köse, Yavaş'ın yönetime geldiği 2019'dan bu yana ANKAPARK'taki oyuncaklar, havuzlar ve inşa edilen donanımların ciddi zarar gördüğünü ve manzaranın herkesi üzdüğünü ifade etti.

Oyuncak ve donanımların bu süre içerisinde işletilmesi bir yana, en azından çok basit tedbirlerle korunması gerektiğini dile getiren Köse, ayrıca ANFA Güvenlik tarafından 24 saat korunan tesis içerisinde hırsızlık olayının yaşanmasının da anlaşılır bir durum olmadığını söyledi.

Ankara'da böyle bir alana ihtiyaç olduğunu belirten Köse, ABB AK Parti Meclis Grubu olarak eksikleri tamamlanarak ANKAPARK'ın bir an önce gençlere, çocuklara hizmet vermesini istediklerini kaydetti.

ABB Başkanı Yavaş'ın çürüttüğü ANKAPARK'ı halka açtığını ifade eden Köse, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara halkını buraya davet ediyorum. Sayın Yavaş burayı bir harabeye çevirmeye çalıştı ama yine de tüm zararlara rağmen burası ayakta. Sayın Yavaş'ın burayı halka açması ve gezdirmesi kendisi açısından utanç verici bir durum, bir taraftan halkın görmesi açısından da önemli bir şey. ANKAPARK'la ilgili olumsuz propagandayla beraber bugüne kadar azıcık kalan Sayın Yavaş'ın inandırıcılığı da bitmiştir. Sayın Yavaş, bugüne kadarki ifadeleriyle sadece geçmişi kötüleyerek bugüne gelmiştir, doğru düzgün bir projesi bile yoktur."

Köse, bir soru üzerine, Yavaş'ın, ANKAPARK'ın çalıştırılmaması için kasten, bilerek bir gayreti olduğunu öne sürerek, "Mahkemeye veren, buranın boşaltılmasını isteyen ve süreci bu hale sokan Sayın Mansur Yavaş'tır." dedi.