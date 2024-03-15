AK Parti'den anket açıklaması! İşte İstanbul ve Ankara'da son durum

Yerel seçime 15 gün kala AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CNN TÜRK canlı yayınında İstanbul ve Ankara'daki son duruma ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şahin'in açıklamalarından satır başları şöyle;

AK Parti olarak biz her zaman için kampanya döneminde çok önemli mesafeler katetmeye başaran bir parti olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Kampanyaları bir maraton olarak düşünürsek biz maratonun son düzlüğünü hep çok iyi koşmuş, iyi yarışmış ve ipi önde göğüslemiş bir partiyiz. İstanbul'da da durumumuzu böyle görüyoruz. Sayın Murat Kurum açıklandığı günden itibaren İstanbul'da çok büyük bir coşku ve heyecan uyandırdı. Yetkinliği, uzmanlığı özellikle kentsel dönüşüm konusunda Türkiye'deki parmakla gösterilen en önemli isimlerden bir tane olması, dinamiklerin dışında kendi çalışma üzerinde kararlılıkla ilerliyor olması bizi İstanbul'da çok avantajlı duruma getirmiş durumda.

İstanbul'un 39 ilçesinde yaşanan geride bıraktığımız 5 yıllık kayıp dönemi sona erdirecek ve AK Parti belediyeciliğini ve Cumhur İttifakı belediyeciliğini tekrar egemen kılacağımızı çok net bir şekilde görebiliyoruz.

Çünkü, İstanbul'da birçok CHP'li belediye tarafından yönetilen şehirde olduğu gibi kent yaşamı zorlandı, vaatler yerine getirilmedi, verilen sözler tutulmadı. Hiçbir zaman belediye başkanları odağında kendi şehri-kenti olmadı. Ulusal siyaset ile ilgili hayallere, rüyalara kapıldılar. Odaklarını kaybettiler. Ben İstanbul üzerinde, İstanbullu seçmenlerin bunu gördüklerini ve bunu sandıkta çok doğru bir şekilde şehirlerinin lehine, şehirlerinin menfaatini düşünerek noktalayacaklarını düşünüyorum.

İSTANBUL VE ANKARA'DA DÜZENLENECEK MİTİNGLER

24 Mart'ta İstanbul mitingimiz var. Cumhurbaşkanımız son hafta bazı ilçe mitingleri gerçekleştirebilir. Biz programlarımızı, Cumhurbaşkanımızın programlarını hafta hafta netleştiriyoruz. Kabaca bir taslağımız söz konusu. Ama yine muhtemelen bir benzer tabloyu göreceğiz. Bu yeni ve sürpriz bir şey değil. Son 1 hafta kala İstanbul mitingi olur. Cumartesi günü Ankara mitingi olur. Yine öyle olacak. 23 Mart'ta Ankara mitingimizi gerçekleştireceğiz. Zaman zaman programların gidişinde ve dönüşünde, Ankara'da ve İstanbul'da Cumhurbaşkanımız ekstra programlar yapacaklardır.

ANKARA'DA ANKETLERDE SON DURUM

Son 15-16 Ankara seçimini yaşamış, merkezinde bulunmuş birisi olarak şunu söylemek istiyorum; Bu kampanya Ankara'da en çok mesafe katettiğimiz, en hızlı mesafe katettiğimiz ve oyumuzu en hızlı şekilde artırdığımız seçim oldu. Çünkü her seçimin ayrı bir havası, ayrı bir atmosferi oluyor. Mansur Yavaş'ın aday olacağı az çok belliydi. 'Millet İttifakı'nın mı adayı olacak, CHP'nin mi?' sorusunun cevabı yoktu. AK Parti'nin adayı belli olmadığı için, AK Parti adayı karşısında Cumhur İttifakı adayı karşısında önde olduğunu görebiliyorduk. Ama 18 Ocak'ta belediyecilikte marka isim olan Turgut Altınok'un açıklanmasıyla birlikte, sonrasında yaptığımız anketlerde başabaş geldiğini gördük. Geride bıraktığımız 1 ay, 1,5 ay içerisinde gerçekten de çok hızlı mesafe katettik. Sahada ve yapılan ölçümlemelerde durumun hiç de kendilerinin söylediği gibi olmadığını ve bugün itibarıyla önde olduğumuzu ve önümüzdeki 15 gün içerisinde de bu ivmeyle çalışmaya devam ettiğimizde çok çok daha iyi bir yerde seçimi tamamlayacağımızı biz bugünden görebiliyoruz.

Bugün itibarıyla 'Öndeyiz' diyoruz. Çünkü Ankaralıya verilen sözler tutulmamış. Ankara'ya verilen vaatler yerine getirilmemiş. Mansur Yavaş 58 km. metre yapma sözü verdi. 1 km dahi yapmadı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda 51 km metro yapma sözünden bahsetti. Herhalde bu Türk siyasi tarihinde bir ilktir. Yani bir vaatte bulunuyorsunuz, vaadi gerçekleştirmiyorsunuz. Bir sonraki dönemde bu vaadinizden tenkisatla indirimde bulunuyorsunuz.

Mansur Yavaş, Ankara'da her semtte her mahalleye bir kreş yapma sözü verdi ve geride bıraktığımız 5 yılda bir tane kreş yaptı. Bu Ankaralıyla dalga geçmektir.

İstanbul'da da benzer bir şey oldu sanırım. Bu vaatlerini ortadan kaldırıyorlar. Unutturmaya çalışıyorlar, toplum hatırlasın istemiyorlar. Gerçi kendileri de hatırlayamıyorlar. İstanbul adayının öyle bir durumu da söz konusu. Ama vatandaşımız aklıselimle davranıyor, kentini ve şehrini düşünüyor.

Ben bunu teşkilatlarımızla ve gönül veren seçmenimize rehavete sebebiyet vermemek için şu kadar puan olduğunu söylemeyeceğim. Ama geçmişte de söylemiştim. Ankara'da öndeyiz. Önde olduğumuz çok net ortada. Ancak ayağımızı gazdan çekmiyoruz. Son sürat çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şaşırtıcı ve güzel bir şekilde önde kapatacağımızı söyleyebilirim.

CHP-DEM PARTİ

İş birliği içindeler. Biz hiçbir zaman DEM'le siyaset arayışı içinde olmadık.

HATAY'DA SON DURUM

Hatay aslında, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bugün yaşayacağımız başarıyı görmüştük. Hatay'da çok güzel bir seçim başarısı elde edeceğiz.

CHP'LİLERE 'PARA SAYMA' SORUŞTURMASI

Ekrem İmamoğlu bir müteahhit olarak bu yöntemlere başvurmuş olabilir. Ama bunlar gayrikanuni, gayrihukuki ve suç teşkil eden konulardır. Meseleye böyle yaklaşmasını en az meselenin kendisi kadar vahim bulduğumu söylemek istiyorum. Yaşanan görüntüler çok vahim. Hukuki olarak da siyasi olarak da çok vahim. Bu paralar nereden geliyor? Bu paraların sahibi kim? Bu paralar nereye gidiyor? Bu paralar niçin kullanılmış? Bu paraların amacı ne? Bunların hepsinin çok net bir şekilde kamuoyuna açıklanması gerekiyor. CHP'li yetkililerin bu soruların cevaplarını vermesi gerekiyor.

Dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve dönemin İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bu sorulara cevap vermesi gerekiyor. Böyle bir şey olamaz. Çünkü bunun usulü, yöntemi bellidir.

Gerçi CHP ilk kez bu para desteleriyle, eurolarla, TL'lerle, banknotlarla konuşuluyor değil. Geride bıraktığımız kongre dönemi için de çok ciddi ithamlar ortaya atıldı ve bu henüz giderilmemişken, bu görüntülerin yayınlanmış olması tam bir skandal.

Ben de AK Partimizin avukatlığını yaptım. Ben de AK Parti'de bu süreçlerin içerisinde yer almış birisi olarak söylüyorum. Bunun nasıl olacağı bellidir.

"ORTADA BİR KARA PARA VAR"

Partilerin hesapları AYM tarafından denetlenmektedir, gelirleri bellidir. Ne şekilde bağış alacakları, limiti bellidir. Ortada bir kara para var. Bu çok belli. Dağ gibi büyük bir kara para var. Bu paranın kaynağı ve nereye aktarıldığı açıklanmalıdır. Gayrimenkul için kullanıldığı söyleniyor ama diğer tarafta gayrimenkul miktarının genel merkezden hesap üzerinden ödendiği söyleniyor. Bir A4 kağıdı üzerinden dalga geçer gibi bir kanıt oluşturmuşlar, yutturmaya çalışıyorlar.

Hukuki prosedür devam edecektir. Bunun akıbetini savcılıklarımız yapacakları denetimlerde vereceklerdir. Bu işin siyasi tarafının çok vahim olduğunu, karanlık işler olduğunu ve bir türlü aydınlatılamadığını görüyorum.