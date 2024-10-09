TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, son yıllarda küresel anlamda artan en büyük tehditlerden birisinin siber saldırı olduğunu, yapay zekanın, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi ileri teknolojiler dijital dönüşüme hız kazandırırken aynı zamanda siber güvenlik risklerine de zemin hazırladığını dile getirdi.

Sadece eldeki stratejik bilgilerin korunmasının yeterli olmadığı bir dönemden geçildiğini vurgulayan Akçay, şöyle konuştu:

"Çok geniş alanlarda kesilen elektrikler, havalimanlarındaki sistemlerin kilitlenmesi ya da hastanelerdeki kritik cihazların çalışmaması gibi örnekleri daha çok yaşar olduk. Bunun son örneği 18 Temmuz 2024'te küresel düzeyde yaşanan mavi ekran yazılım sorunudur. İsrail, çağrı cihazlarını kullanarak siber saldırılar düzenlemiştir. Mavi ekran yazılımı ve İsrail'in saldırıları, milli ve yerli teknolojinin ne kadar önemli olduğunu ve ürün bağımlılığının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha göstermiştir."

Akçay, Türkiye'de her gün 422 büyük çaplı siber saldırının engellendiğini ifade etti.

Siber güvenliğin vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu, ulusal çapta güçlü bir siber savunmaya sahip olunması gerektiğini belirten Akçay, "Siber güvenlik milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kapsamda siber güvenlikle ilgili tüm kurumlar bir araya getirilerek müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulması elzemdir." diye konuştu.

"İSRAİL'İN DURDURULMASI GEREKİYOR"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de İsrail'in işgal ve soykırımının üzerinden bir yıl geçtiğini, bir yıl boyunca bir halkı ortadan kaldırmaya yönelik trajediyi tüm dünyanın izlediğini söyledi.

Savaş ve krizin bölgedeki halkı derinden etkilediğini vurgulayan Gül, Türkiye'nin de yakın coğrafyada yaşanan bu olaylardan doğrudan etkilendiğini ifade etti.

İsrail'in bölgedeki yayılmacılığı, soykırımı ve vahşetine son verilmesine yönelik tüm temasları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve ilgili tüm kurumların yoğun bir şekilde gerçekleştirdiğini söyleyen Gül, "Yakın zamanda İslam İşbirliği Teşkilatının da bu konuda çağrıya davet edilerek toplanması çok önemlidir. Elbette bu toplantılardan caydırıcı, müeyyide içeren yaptırımların ortaya çıkması gerekmekte. İsrail'in durdurulması gerekiyor. Bu konuda da Türkiye, üzerine düşen vazifeyi yerine getirmektedir." diye konuştu.

Bölgedeki istikrarın Türkiye'nin ulusal güvenliğiyle doğrudan ilgili olduğunu dile getiren Gül, bölgede yanan ateşin sönmesi için Türkiye'nin mazlumların yanında zalimlerin karşısında olmaya devam edeceğini vurguladı. Gül, "İsrail'in bölgede ortaya koymak istediği arz-ı mevud planının gerçekleşmemesi için Türkiye olarak her türlü desteğimizi, gayretimizi ortaya koyacağız." dedi.

Dün TBMM Genel Kurulunda çocukların korunmasına yönelik araştırma komisyonunun kurulduğunu anımsatan Gül, "Kadınlara yönelik şiddete, çocuklara yönelik istismara karşı hep birlikte mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.