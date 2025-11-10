AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bugün hüzünlü bir gün. Atatürk'ün hatırasına sahip çıkacağız. Atatürk Cumhuriyet'in banisi. Dilovası'nda bir yangında kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yargı sürecini yakından takip edeceğiz.

Karabağ şehitleri ortak şeref nişanemizdir. Karabağ'ın azatlığı için mücadele edilen günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız mesaisinin önemli bir kısmını buna ayırdı. Anlık sürekli olarak oradaki cepheden haberleri takip etti.

(Ermenistan ile normalleşme süreci) Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Aliyev'in bölge barışı için kurulmasını ifade ettiği mekanizmalar Kafkasya'nın barışı açısından çok önemlidir. Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinya'nın açıklamaları da bu bakımdan pozitif gündem oluşturuyor. Ermenistan'ı işgalci eski marjinal günlerine çekemeye çalışanlara karşı daha sağduyulu bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz.

Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var, başka siyaset üretiminde kendisini gösteremeyen, bütün varlığını ve geleceğini Cumhur İttifakı'nda kriz çıksın diye uğraşan aşırı uçlarda dolaşan bir takım odaklar var.

Cumhur İttifakı'nda bir çatlak yok, bir kırılganlık yok. Cumhur İttifakı bir koalisyon değil milletin bugününe ve geleceğine sahip çıkmak için meydana getirilmiş bir iradedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli başta olmak üzere, onların ortaya koyduğu irade doğrultusunda Cumhur İttifakı'nın bütün yöneticileri şunu net bir şekilde değerlendirebiliyorlar. Cumhur İttifakı krizlerden etkilenecek bir ittifak değil.

İsrail defalarca bu barış anlaşmalarını ihlal etmiştir. Bu ihlale dur denmesi için de gereken uyarıların uluslararası toplum tarafından ortaya konulması gerekir.

Yardımların girmesi bizim için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız dün de ifade ettiler, deprem bölgesindeki bazı konteynerlerin Gazze'deki hayatı bir nebze rahatlatacaktır.

HDK'nın Sudan'da yaptığı katliam Siyonistlerden geri kalmayan bir katliamdır.

Konumuz, PKK'nın feshi ve silahların bırakılması. Bütün ayaklarıyla birlikte silah bırakması gerekir. KCK yapılanması dediğimiz illegal boyutununda tasfiye edilmesi gerekir. TSK ve MİT'in gözü sahada.

PKK terör örgütünün feshi ve tüm illegal yapılarıyla silah bırakması hedefi belli bir yol haritası çerçevesinde devam ediyor. Bu süreci takip eden bir mekanizmamız var ve bu mekanizmamız her hafta yaptığı toplantılarla birlikte çalışıyor.

FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASI

Bu bahis meselesi son derece can sıkıcı bir meseledir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir.

Salı, çarşamba ve perşembeye odaklanın. Görüşmenin bu hafta gerçekleşmesini bekliyoruz.