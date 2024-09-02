AK Parti'den başörtülülere 'öcü' diyen Serra Yılmaz'ın Üsküdar'da etkinliğe davet edilmesine tepki

Üsküdar Belediye Meclisinde, belediyenin düzenleyeceği bir etkinliğe oyuncu Serra Yılmaz'ın davet edilmesi konusu tartışıldı. Üsküdar Belediye Meclisi eylül ayı birinci oturumu, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem dışı konuşma yapmak üzere söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Önder Aykıroğlu, son aylarda Üsküdar Belediyesinin düzenlediği etkinliklerdeki söylemlere tepki gösterdi.

Aykıroğlu, önceden tıkır tıkır işleyen belediye sistemlerinde aksamalar yaşandığını söyledi.

BELEDİYEYE 'ÇÖP DAĞLARI' TEPKİSİ

Dedetaş'ın, belediyenin düzenlediği organizasyonlardan birinin ardından vals yapan iki gencin fotoğrafıyla birlikte "Eski Üsküdar diriliyor." cümlesini paylaştığını dile getiren Aykıroğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Başkan, sizden beklenen bir an önce Üsküdar'ın tarihine, kodlarına ve sorunlarına hakim olmanızdır. Bizlerin bugüne kadar Üsküdar'da gördüğü tek vals, geçmişte sizin yönettiğiniz dönemde vatandaşların çöp dağlarından kaçışırken verdiği görüntülerle oluşan vatandaşın çöplerle valsidir. Hiç var olmamış bir kültürü unutturulmuş bir kültür gibi aksettirmenin, geçmişten bugüne gelen kültür dayatmalarının şirinlik katılmış farklı bir versiyonu olmaktan başkaca bir izahı yoktur."

Belediyenin düzenlediği, "Üsküdar'da Kadın Hikayeleri" etkinliğine Serra Yılmaz'ın davet edildiğine değinen Aykıroğlu, "Türk müsün sorusuna 'Türk'üm ama bu benim suçum değil.' diyen Serra Yılmaz. Hani şu 'Başörtülüleri görünce korkuyorum, bana öcü gibi geliyorlar.' diyen Serra Yılmaz. Dikkat ettim duyuruların yapıldığı paylaşımlarda, 'Kişiliğiyle, duruşuyla ilham veren kadınların hikayelerine dair sohbetler.' şeklinde bir ifade de mevcut. Bu ülkede ne Türklüğünden ne Kürtlüğünden ne ait olduğu herhangi bir etnik kökenden utananların ne dahil olduğu etnik kökenden dolayı birilerinin utanması gerektiğini düşünenlerin ne de inancının gereği örtünen ülke insanından korkanların bu ülkenin insanına, kadınına, gencine vereceği hiçbir şey yoktur." ifadelerini kullandı.