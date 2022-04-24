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Politika

AK Partili Çelik'ten Biden'ın soykırım açıklamasına tepki: Normalleşmeyi sabote eder nitelikte

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine ilişkin, 'Tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksundur. Ermenistan'la yürümekte olan normalleşme sürecini sabote eder niteliktedir' dedi.

DHA24 Nisan 2022 Pazar 15:55 - Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Biden'ın açıklaması, tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksundur. Soykırım iftirasını sektör haline getiren lobileri, memnun etmeyi amaçlayan açıklamasının hiçbir temeli olmadığını ifade ediyoruz. Türkiye, adil bir yaklaşımın inşasından yanadır. Cumhurbaşkanı'mız, 1915 olaylarının dar siyasi yaklaşımlara malzeme yapılmadan, bilimsel olarak araştırılması için gereken yaklaşımı sergilemiştir. Bu öz güvenli yaklaşımlara karşı, Ermeni lobisinin tezlerini esas alan açıklamada hiçbir iyi niyet söz konusu değildir. Üstelik Başkan Biden'ın açıklaması, Ermenistan'la yürümekte olan normalleşme sürecini sabote eder niteliktedir. Dar ve ufuksuz siyasi yaklaşımlar sadece husumet lobisine hizmet eder. Barışa, diyaloğa ve tarihin doğru anlaşılmasına hizmet etmez. Tezine güvenenler, tüm arşivlerin tarihçilere açıldığı bir çalışmaya destek verir. Tezine güvenmeyenler ise siyasi lobileri tatmin etmeye çalışır. Cumhurbaşkanı'mızın mesajları tezine güvenen bir yaklaşımın ürünüdür" ifadelerini kullandı.

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