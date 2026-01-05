İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0494
  • EURO
    50,359
  • ALTIN
    6131.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Erdoğan'ı hedef alan karanlık odaklara ''milli'' tepki! Çelik: “Bir” olduğumuzu bir kere daha gösterdik
Politika

Erdoğan'ı hedef alan karanlık odaklara ''milli'' tepki! Çelik: “Bir” olduğumuzu bir kere daha gösterdik

Karanlık yabancı odaklar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük hedef göstermelerin yok hükmünde olduğunu belirten AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Siyasi çizgi olarak Cumhurbaşkanımızı destekleyen veya kendini muhalif olarak tanımlayan pek çok vatandaşımızın, Cumhurbaşkanımıza dönük aşağılık bir tehdit kampanyası karşısında birlik duygusuyla yayınladığı çok değerli mesajları tek tek okuduk. Tüm bu mesajlar ülkemizde farklı görüşlerimiz olsa da 'bir' olduğumuzu ve 'birliğimizin' ebedi olduğunu bir kere daha gösterdi' dedi.

AA5 Ocak 2026 Pazartesi 10:15 - Güncelleme:
Erdoğan'ı hedef alan karanlık odaklara ''milli'' tepki! Çelik: “Bir” olduğumuzu bir kere daha gösterdik
ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Zaman zaman 'Türkiye düşmanı' bazı kişi ve odakların Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük sözde tehditleri oluyor. Bunlar esasen yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulunarak, "Bu sözde tehdit ve hedef göstermeler karşısında toplumumuzun her kesiminin gösterdiği ortak tepki, milli birlik ve beraberlik duygusu ise çok kıymetlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Karanlık yabancı odaklar tarafından Cumhurbaşkanımıza dönük tehditler ve hedef göstermeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve tüm milletimizin hedef alınması anlamına gelir. Karanlık odakların sözde tehditlerine karşı milletimizin her kesiminden vatandaşımızın milli tepkisi, tüm dünyaya birliğimizi ve dirliğimizi göstermektedir." vurgusunu yaptı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Siyasi çizgi olarak Cumhurbaşkanımızı destekleyen veya kendini muhalif olarak tanımlayan pek çok vatandaşımızın, Cumhurbaşkanımıza dönük aşağılık bir tehdit kampanyası karşısında birlik duygusuyla yayınladığı çok değerli mesajları tek tek okuduk. Tüm bu mesajlar ülkemizde farklı görüşlerimiz olsa da 'bir' olduğumuzu ve 'birliğimizin' ebedi olduğunu bir kere daha gösterdi. Bu milli haslet ve hassasiyetlerle hepimiz gurur duymalıyız. Tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Milletimiz ve devletimiz var olsun, birliğimiz ve kardeşliğimiz ebedi olsun."

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.