AK Parti'den çağrı: CHP ile ittifakınızı gözden geçirin

AA 25 Kasım 2021 Perşembe 14:38 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 14:39

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, dün sosyal medya hesabından muhalefet partilerine dönük "ortak miting" çağrısı yaptığını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Mersin'de ilk mitinglerini yapacaklarını açıkladığını anımsattı.

Milletin çok daha dikkatli ve müteyakkız olması gerektiğini belirten Aydemir, "Sabah Selahattin Demirtaş bu tweeti atıyor, akşam Sayın Kılıçdaroğlu ona karşılık veriyor; 'Talimatı aldık' diyor. Bir bakıma aynen böyle, bu anlama geliyor. Terör örgütleriyle aralarına mesafe koymayanlara, terör örgütüyle hemhal durumda olanlara ışık saçarsanız ya da bir kapı aralarsanız, mutlaka ardından gelecek, ülkenin bölünmesine dönük taleplerdir." dedi.

İYİ Parti'de siyaset yapan isimlere seslenen Aydemir, şunları kaydetti:



"HDP ile birlikte hareket ederseniz, bu millet size hakkını helal etmez. Bunlarla müşterek hareket etmek, mitinglerini onaylamak, onlarla aynı hal, düzen üzere yürümek demektir. Lütfen, Selahattin Demirtaş'ın talimatı, Kılıçdaroğlu'nun da bu talimatı yerine getirme çabası sizin için bir gösterge olsun. Daha dikkatle hareket edin ve CHP ile olan ittifakınızı bir an önce gözden geçirin. Sizin bu müttefik haliniz, CHP'yi de teşvik ediyor. HDP'nin güdümünde yürümeye teşvik ediyor. Bu da bir başka vebaldir."



Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan yatırım anlaşmasının muhalefet tarafından daha önce iki ülke arasındaki ilişkiler hatırlatılarak eleştirilmesine ilişkin değerlendirilmesi sorulan Aydemir, "Muhalefetin derdi; bu ülkeye yatırım yapılmasın, bu ülkeye dışarıdan aktarım olmasın, ülkemiz iktisadi bakımdan dışarıdan yönlendirilen çökertme girişimine mukavim hale gelmesin. Muhalefetin derdi bu." yanıtını verdi.

Muhalefetin açıklamalarında gerçeklik payının olmadığını dile getiren Aydemir, "Buraya kim ki yatırım için gelmiş, başımızın üstünde yeri vardır." ifadesini kullandı.

