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Politika

AK Parti'den Canan Kaftancıoğlu'na tepki: Çirkin sözlerini her zaman misliyle iade edeceğiz

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, siyasi parti üyeliği düşürülen Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, 'Onların o çirkin sözlerini, hareketlerini onlara her zaman misliyle iade edeceğiz.' dedi.

AA15 Ağustos 2022 Pazartesi 14:45 - Güncelleme:
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Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletin umutlarının zayıfladığı bir anda, ülke emanetini omuzlamak üzere yola çıkan AK Parti lideri ve teşkilatlarının, "milletin kararan bahtına ak sayfa açmak için" kolları sıvadığını, projelerini masaya yatırdığını anlattı.

Karahocagil, "Seçim bitince halka verdiği sözleri, vaatleri unutup, 'Bana da tatil yakışıyor' deyip tatile gitmeyiz, halk kardan etkilenirken, birileriyle balık yemeye restorana koşmayız." dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca siyasi parti üyeliği düşürülen Canan Kaftancıoğlu'nun, İstanbul'daki CHP İl Başkanları Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelere değinen Karahocagil, şöyle konuştu:

"Bu ülkede halkın yüzde 52 oyu ile seçilmiş Cumhurbaşkanı'na 'diktatör' diyebilen, insanlıktan nasibini almamış domuz etini mubah gören siyasiler var. Kendi lideri helalleşme toplantıları düzenlerken helali, haramı dahi bilmeyen, milletimizin değerleri ile zerre alakası olmayan bu kişiyi, Kılıçdaroğlu'nun en yakınında tutmasını, yine halkımızı kandırma oyunlarının bir devamı olarak görüyoruz. Ama sanmasınlar ki dedikleriyle kalacaklar, onların o çirkin sözlerini, o çirkin hareketlerini onlara her zaman misliyle iade edeceğiz."

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