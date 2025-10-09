AK Parti Eskişehir Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın resmi sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik eleştirilerin yer aldığı paylaşımlar yapıldı.

AK Parti Eskişehir Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Milletin değerleriyle kavgalı, Türkiye'nin kazanımlarıyla derdi olan bir zihniyet. 'Su Allah'ın nimetidir, nasıl ki havadan para almıyorsanız sudan da para alınmaz' dediniz. En pahalı suyu satıp, parayla bile suyu bulunmaz hale getirdiniz. 'Ne kadar çok yol açarsanız, trafik o kadar sıkışır' dediniz. Ne yol açtınız, ne trafiğe çözüm buldunuz" ifadeleri yer aldı.

"BU ZİHNİYETİN İZAHI LÜGATTA YOK"

Başkan Albayrak ise, "26 yıldır Eskişehir'i yöneten CHP'li belediyeler, trafiği çözmek için kalıcı projeler üretmek yerine göstermelik işler yaparak şehri dubalarla donatmayı tercih ediyor. Bu zihniyetin izahı lügatta yok" diye belirtti.