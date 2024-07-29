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Politika

AK Parti'den CHP'li Tan'a cevap: Yunan vekil davet etsek ancak bu kadar ağır konuşurdu

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' açıklamasına tepki gösterdi. Açıkkapı, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti parlamentosunda, bir Yunan milletvekilini davet etsek ancak bu kadar ağır bir şekilde konuşma yapabilirdi.' dedi.

AA29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:26 - Güncelleme:
AK Parti'den CHP'li Tan'a cevap: Yunan vekil davet etsek ancak bu kadar ağır konuşurdu
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "İsrail Dışişleri Bakanı şunu çok iyi bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti binlerce yıllık bakiyesi olan, dünya üzerinde sair zamanlarda hüküm sürmüş köklü ve büyük bir devlettir. Biz de o büyük devletlerin temsilcileriyiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu köklü devletlerin bugün temsilciliğini yapmaktadır. Bu tehditler, sizin canavarlığınızı gizleyemeyecek." ifadesini kullandı.

Her platformda, İsrail'in katliamlarını anlatmaya devam edeceklerini kaydeden Açıkkapı, "Adeta bir Nazi anlayışıyla bugün mücadele vermeye çalışan İsrail ve onun temsilcileri, Hitler'in akıbetine uğramaktan kurtulamayacaklar." dedi.

Açıkkapı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresinde konuşma yapmasını da kınadı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın, TBMM Genel Kurulunda, Somali tezkeresinin görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada "Mavi Vatan" ile ilgili "masal" ifadesini kullandığını hatırlatan Açıkkapı, "Bu ifadeler, 'Acaba Namık Tan gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parlamentosunun bir üyesi mi?' dedirtti. Kendi köklerinden kopmuş, geleceğe nasıl yürüyeceğini bilemeyen bir tavır doğrusu üzücüydü." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin neden Afrika'da olduğunu soranların kendi köklerine iyi bakmalarını isteyen Açıkkapı, "Biz, orayı sömürenlere karşı insani yaklaşımımızla bir yerlere rahatsızlık veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parlamentosunda, adeta onlar kadar rahatsızlık duyanlar da milletimizin vicdanında farklı değerlendirmelere tabi tutulurlar." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan

Namık Tan'ın, Mavi Vatan için "masal" nitelemesi yapmasını kınadıklarını ifade eden Açıkkapı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti parlamentosunda, bir Yunan milletvekilini davet etsek ancak bu kadar ağır bir şekilde konuşma yapabilirdi." görüşünü paylaştı.

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