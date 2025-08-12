İSTANBUL 31°C / 23°C
Politika

AK Parti'den CHP'ye sert tepki: Siyasi aklını tamamen yitirdi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP'nin siyasi aklını tamamen yitirmiş durumda olduğunu söyleyen Özdemir, 'Tek söyledikleri 'Cumhurbaşkanı adayımızı engelliyorlar'. Sadece bir algı üzerinden kısır ve basit bir siyaset üretiyorlar.' dedi.

12 Ağustos 2025 Salı 13:41
AK Parti'den CHP'ye sert tepki: Siyasi aklını tamamen yitirdi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ülke TV'de katıldığı canlı yayın programında ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"BU SÜREÇ ÇOK KIYMETLİ BİR SÜREÇ"

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Özdemir, "Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Ben 90'lı 2000'li yılları iyi biliyorum. Türkiye, çok büyük bedelleri ödemek zorunda kaldı. Biz Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde terör odaklarını tek tek kuruttuk. Hamd olsun silah bırakma noktasına gelecek kadar bir döneme geldik. Bu süreç çok kıymetli bir süreç." dedi.

İBB'de düzenlenen yolsuzluk operasyonlarını başladığı günden beri takip ettiklerine dikkat çeken Özdemir, "Önce Beylikdüzü Belediyesi'nde kaynakları kendine aktaran sonra İBB'ye geçince tüm kaynakları organize eden bir yapı var." ifadesini kullandı.

Özdemir, "Rant paylaşımından kaynaklı anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Bu sabah bir operasyon daha yapıldı, 14 kişi hakkında daha tutuklama talebi oldu. Biz yargısal sürece saygılıyız, sürecin nihayete ermesini sabırla bekliyoruz." sözlerini cümlesine ekledi.

"CHP YOK ŞUANDA, İMAMOĞLU PARTİSİ VAR"

CHP'de İmamoğlu'nun partide söz sahibi olduğunun altını çizen Özdemir, "CHP yok şuanda, İmamoğlu partisi var. Ekrem İmamoğlu'na kendini ipotek ettirmiş bir genel başkan var. Ülkenin geleceğiyle ilgili yol göstermek yok. Ekrem İmamoğlu'nun bu sürecini zaten tahmin ediyorlardı. Yolsuzluktan tutuklandı algısı oluşturmamak adına bir anda Cumhurbaşkanı adaylığı oldu" dedi.

"ALGI ÜZERİNDEN KISIR VE BASİT BİR SİYASET ÜRETİYORLAR"

Özdemir, CHP'nin algı üzerinden siyaset yapmayı hedeflediklerini belirtirken, "Sadece bir algı üzerinden kısır ve basit bir siyaset üretiyorlar. CHP anketlerde yüzde 4 oranında geriye düştü. " ifadesini kullandı.

