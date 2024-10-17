"Yeni çözüm süreci" iddialarına AK Parti'den cevap geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Efkan Ala, "Çözüm süreci masamızda yok." ifadelerini kullanarak net konuştu.

NTV'de yer alan habere göre, Çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ala, "Sorun da farklı sorunlara bulunacak çare de farklı. Her seferinde aynı şeyi yapmak durumunda değiliz ki." dedi.

AK Parti'nin devrim niteliğinde reformlar yaptığının altını çizen Ala, "24 saat Kürtçe kanal yayın yapıyor. Bunlar aşıldı. O süreçlerin belli yerinde Ortadoğu tarumar oldu. Türkiye, o reformlarını yapmamış olsaydı Irak ve Suriye'ye döndürmek isteyen projelere yenilirdi." diye konuştu.

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Ala, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"Masayı bir kuralım. Tartışmak, konuşmak ve bir araya gelmek için anlaşalım." ifadelerini kullanan Ala, "Orada herkes görüşünü söyleyecek." dedi.

SİYASETTE NORMALLEŞME

Ala, siyasette normalleşme adımlarına da diyalogların çok önemli olduğunu vurgulayarak "180 derece fikirler olsa da bunlar çok önemlidir." diye konuştu.