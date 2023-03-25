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Politika

AK Parti'den Danimarka'daki provokasyona tepki: Şiddetle kınıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Türk Bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz. Danimarka makamlarının Türkiye'ye ve Müslümanlara karşı işlenen bu apaçık nefret suçuna ifade özgürlüğü adı altında izin vermesini şiddetle kınıyoruz. ” dedi.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 18:39 - Güncelleme:
AK Parti'den Danimarka'daki provokasyona tepki: Şiddetle kınıyoruz
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Çelik, Danimarka'da dün Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırı hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"PROVOKASYONU LANETLİYORUZ"

"Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz." ifadesini kullanan Çelik, Türkiye'nin ve Müslümanların değerlerine yapılan tüm saldırılarla en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Danimarka makamlarının, Türkiye'ye ve Müslümanlara karşı işlenen bu apaçık nefret suçuna "ifade özgürlüğü" adı altında izin vermesini şiddetle kınayan Çelik, nefret eylemlerine izin verenlerin kendi demokrasilerini de zehirlediklerini kaydetti.

"NEFRET SALGININA KARŞI HAREKETE GEÇMELİ"

Çelik, "Avrupa'nın sağduyulu siyasetçileri başta olmak üzere herkes yaygınlaşan bu nefret salgınına karşı harekete geçmeli, tedbir almalı ve gerekeni yapmalıdır. Nefret siyasetinin ve eylemlerinin, demokratik değerleri tehdit etmesine izin verilmemelidir." açıklamasında bulundu.

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