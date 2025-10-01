İSTANBUL 22°C / 14°C
Politika

AK Parti'den DEM Parti TBMM Grubu'na ziyaret

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'de DEM Parti Grubu'nu ziyaret etti.

IHA1 Ekim 2025 Çarşamba 17:41
AK Parti'den DEM Parti TBMM Grubu'na ziyaret
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, DEM Parti Grubu'nu ziyaret etti.

Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılının açılışında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ile tokalaşmasına ilişkin olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Tülay Hanım'ı Genel Kurulun arka tarafına davet etti.

Bununla ilgili bir nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Tülay Hanım burada olmadığı için iştirak edemedi" ifadelerini kullandı.

Güler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ilettiklerini söyleyerek, DEM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekiline basında çıkan haberlerin doğru olmadığını ifade ettiklerini, çaylarını içtiklerini ve resepsiyona davet ettiklerini belirtti.

