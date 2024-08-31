AK Parti'den ''Dilruba Kayserilioğlu'' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN TÜRK'te soruları cevapladı.

Zengin'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Savunma sanayiinde oluşan öncülük çok önemli. Vatandaşlarımızın çok alakası var bu konudaki gelişmelere. TEKNOFEST'e gelen gençler zaman zaman Meclis'e de geliyor. Bunları gördüğünüzde geleceğe dair çok ümitvar oluyorsunuz.

8 YAŞINDAKİ NARİN NEREDE?

Aranmaya devam ediyor. Yeni bir bilgi yok. Ben de konuyu takip ediyorum. Yanlış bazı haberler sebebiyle yayın yasağı geldi. Çok kısa zaman içerisinde netice alınacağını düşünüyorum. İnşallah evladımız bulunur.

MECLİS'TEKİ KAVGA

Her an oluyormuş gibi bir şey TBMM'ye haksızlık olur diye düşünüyorum. TBMM'de kavgaları artıran şeylerden biri içtüzüğün yeterli gelmemesi. İçtüzük üzerine oturup sakince konuşmamız gerekiyor. Şuna üzülüyorum medya sadece kavgaları haber yapıyor. Medya da sosyal medya da kavgaya teslim oluyor. Bir sürü uzlaşılan konu var, bunlar haber olmadı. Mahmud Abbas geldiğinde çok büyük bir uzlaşı yok muydu? Kavganın maalesef reytingi var.

ÖZEL'İN GELMESİ SİYASETTE NEYİ DEĞİŞTİRDİ?

Özgür Bey genel kurulda çok vakit geçirmiş biri. Bizimle uzlaşmak istemeyen Kılıçdaroğlu CHP'siydi. Sayın Özgür Özel'in doğru bir şey yaptığını düşünüyorum.

YENİ ANAYASA

Bunun yokluğunu vatandaşımızın anlaması için bunu bizim anlatmamız lazım. Anayasa yapmak önce uzlaşıyı getiriyor.

CAN ATALAY

Bu konuyla ilgili olarak kesin hükmü okuduk. TBMM var olan kesin hükmü ortadan kaldıramaz. TBMM kesin hükmü okumaktan başka bir şey yapmadı. (AYM-Yargıtay anlaşmazlığı) Bu tür konulara müsaade etmeyecek yeni anayasa olmalı.

"DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU" AÇIKLAMASI



Hiçbir konuyu olması gereken zeminde tartışamıyoruz, üzülüyorum. Hukuk aslında bize ne zaman tutukluluk olup olmayacağını söylüyor. Buradaki konuda benim şahsi önerim tutuksuz yargılansın, yargılama olmasın değil. Bu konuyla ilgili ceza yaptırımına yargı karar verecek. Söylediği hiçbir cümle doğruyu ifade etmiyor. Kullandığı ifadeler nezaketsiz ve yakışıksız. Çıktıktan sonra söylediği daha rahatsız edici, 'hiç pişman değilim' dedi. Ben pişman olmasını beklerdim. Tahliyeden sonra ceza yaptırımı olmayacak diye bir şey yok. Yargılama devam edecek. Bence bir ceza yaptırımı olacak.

Özgür Özel, Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşlara hakaret eden Dilruba'yı onur konuğu yaptı