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Politika

AK Parti'den dünyaya ''Madleen'' çağrısı: Saldırı emrini verenler yargılansın

İsrail'in Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için yola çıkan 'Madleen'e yönelik saldırısını lanetleyen AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır' dedi.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2025 Pazartesi 11:59 - Güncelleme:
AK Parti'den dünyaya ''Madleen'' çağrısı: Saldırı emrini verenler yargılansın
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İsrail'in "Madleen" adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır. Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze'ye yardım götürmeye çalışırken uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı. İsrail'in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü. Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail'i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir" ifadelerini kullandı.

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