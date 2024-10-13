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Politika

AK Parti'den ''Filistin'in Geleceği Konferansı''... Başkan Erdoğan da katılacak

AK Parti tarafından 15 Ekim'de düzenlenecek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 'Filistin'in Geleceği Konferansı' Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde canlı yayınlanacak.

AA13 Ekim 2024 Pazar 10:11 - Güncelleme:
AK Parti'den ''Filistin'in Geleceği Konferansı''... Başkan Erdoğan da katılacak
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yaptığı açıklamada, Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığınca, İsrail'in soykırım gerçekleştirdiği Filistin'in geleceğinin ele alınacağı önemli bir konferans düzenleyeceklerini anımsattı.

Sırakaya, konferansa, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlar, uluslararası diplomatlar, büyükelçiler ve misyon şefleri ile Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden üst düzey milletvekili ve komisyon başkanlarının katılacağını söyledi.

Konferansın ilk oturumunda Filistin'in geleceği ve diplomasi konusunun ele alınacağını aktaran Sırakaya, TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Fuat Oktay'ın yöneteceği oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin katılımcılara hitap edeceğini belirtti.

Sırakaya, Filistin'in geleceğinde siyaset ve parlamentonun rolünün tartışılacağı, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun yöneteceği oturuma ise AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile yabancı diplomatların katılacağını bildirdi.

Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, uluslararası hukukun Filistin'in geleceğindeki rolünün ele alınacağı üçüncü oturuma ise TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel'in başkanlık edeceğini, önemli isimlerin oturumda söz alacağını aktardı.

- KONFERANS İNTERNETTEN CANLI YAYINLANACAK

Sırakaya, konferans ile İsrail'in soykırımını bir nebze olsun durdurmak, Filistinli mazlumlara gıda ve ilaç desteği sağlayabilmek için seslerini geniş kitlelere duyurmalarının önemini vurguladı.

Geniş kitlelere ulaşmak için konferansa çevrim içi ulaşımın çok önemli olduğunu belirten Sırakaya, şunları söyledi:

"Konferansımız için özel olarak internet sitesi hazırladık. Filistin için izleyeceğimiz yol haritasını tartışacağımız konferans 'https://filistiningelecegi.akparti.org.tr' ve 'https://futureofpalestine.akparti.org.tr' internet sitelerinden İngilizce ve Arapça olarak da canlı yayınlanacak."

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