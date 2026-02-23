İnan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Vah zavallı vah! Yıllarca Belçika vatandaşlığının arkasına sığınıp, konserlerinden bu ülkeye 0,01 TL vergi bırakmamak için şirketlerini dışarıda kuran, kazancını Avrupa'ya taşıyan bir vergi kaçakçısı, kalkmış Türkiye'yi küçük göstermeye yelteniyor. Cemil Meriç'in dediği gibi, 'Müstemleke aydını, efendisinin ayakkabılarını parlatmakla görevli bir köledir.' Kendi ülkesinin küresel gücünden bihaber olup bu ezikliğe sarılanlar, Türkiye'nin devleşen büyüklüğü karşısında artık birer sanatçı değil, bu aziz millet için sadece birer utanç vesikasıdır."