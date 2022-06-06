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Politika

AK Parti'den Hindistan'a sert tepki: En güçlü şekilde kınıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hindistan iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadelerini en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 20:18 - Güncelleme:
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Çelik, sosyal medya hesabından, "Hindistan iktidar partisi (BJP) mensubu bir yetkilinin Peygamberimize yönelik hakaretamiz ifadelerini en güçlü şekilde kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

Bu hakaretin, sadece Hindistan'daki Müslümanlara değil, aynı zamanda tüm dünyadaki Müslümanlara karşı bir hakaret olduğunu vurgulayan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu siyasetçinin açıklamaları nedeniyle partideki görevinden ihraç edilmesini ve Hindistan makamlarının bu sözleri kınamasını memnuniyetle karşıladık. Bu yaklaşım örnek olmalıdır. Hindistan hükümetinin artan İslam düşmanlığı karşısında gerekli önlemleri almasını ve Müslümanların dini özgürlüklerini güçlendirmesini bekliyoruz."

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