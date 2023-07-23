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Politika

AK Parti'den HÜDA PAR'a saldırı hakkında açıklama: Olay bütün yönleriyle araştırılıyor

HÜDA PAR Adana İl Binası'na yapılan saldırı ile ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Olayın ardından saldırgan hemen yakalandı, savcılığa sevk edildi. Olay bütün yönleriyle her bakımdan araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor.' dedi.

23 Temmuz 2023 Pazar 14:00 - Güncelleme:
AK Parti'den HÜDA PAR'a saldırı hakkında açıklama: Olay bütün yönleriyle araştırılıyor
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Binası'na yapılan saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları;

- Siyaset kurumuna yönelik her türlü şiddete her türlü saldırıya, karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Burada da siyaset zemininde siyaset yapan bir partinin il başkanlığına dönük olarak böylesine bir vahşi saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı bir kere daha lanetliyoruz. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz. Vefat eden il sekreteri Sacit beye Allah'tan rahmet diliyoruz. İl bakanı Salih beye de şifalar temenni ediyoruz.

- Olayın ardından saldırgan hemen yakalandı, savcılığa sevk edildi. Olay bütün yönleriyle her bakımdan araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor. Şimdiye kadar elde edilen bulgular çerçevesinde değerlendirme yapılıyor.

- Kuşkusuz yapan arkasında varsa birileri bunlar j-hukuk karşısında bunun hesabını verecektir. Ama çok acı bir olay siyaset kurumuna her türlü şiddete karşı olduğumuzu her zaman ifade ettik.

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