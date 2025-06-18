İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İstanbul'un ulaşım sorunları gündeme getirildi.

İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste gündem dışı konuşma yapmak için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, kentte ulaşımın her geçen gün daha da zorlaştığını söyledi.

Tombaş, "Özellikle son 6 yılda ulaşım yatırımlarının azalması, toplu taşıma sisteminin bozulmasıyla İstanbul, trafikte bekleme süresinde dünya birincisi oldu. Yanan otobüs, bozulan metrobüs haberleri artık sıradan hale geldi. Metro yatırımları hız kesti. Sultanbeyli metrosu gibi pek çok proje hala bitirilemedi." ifadelerini kullandı.

ABD menşeli bir araştırma şirketinin, 7 kıta, 37 ülke ve 1000 şehir üzerinde yaptığı araştırmaya değinen Tombaş, şöyle konuştu:

"İstanbul, trafikte bekleme süresinde yılda 105 saatle maalesef birinci olmuştur. İstanbul gibi bir metropolde hiç trafik sıkıntısı olmaması düşünülemez fakat hiç bu kadar çileye dönüşmemişti. Avrupa menşeli bir navigasyon sistemi firmasının verilerine göre de İstanbul, trafikte bekleme süresinde, 2019 yılında Avrupa'da 6. sıradayken 2023 yılında maalesef 1. sıraya yükseldi. 2019 yılında trafikte ortalama hız 30 kilometreyken şimdi 24 kilometreye düştü. Özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde, trafik hızı saatte 10 kilometreye kadar düşüyor. İBB Trafik uygulaması verilerine göre neredeyse her akşam iş dönüşü saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'lar seviyesine çıkıyor."

Duraklarda günlük ortalama toplu taşıma bekleme süresinin 40 dakikadan 63 dakikaya çıktığına değinen Tombaş, "İstanbul adına ortaya çıkan bu olumsuz tablonun en büyük sebebi, son 6 yılda İstanbul'da gelecek vizyonu olan ulaşım yatırımlarının yapılmamasıdır. İstanbul'un trafik sorunu artık sadece bir yoğunluk meselesi değil plansızlık, öngörüsüzlük ve ihmalkarlığın açık bir göstergesidir." diye konuştu.

"GÖREVİ DEVRALAN YÖNETİM BİRÇOK METRO PROJESİNİ DURMA NOKTASINA GETİRDİ"

Raylı sistemlerde ilerleme hızının oldukça yavaşladığını ifade eden Tombaş, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti döneminde raylı sistem yatırımları adeta altın çağını yaşadı. İstanbul'un her iki yakasında da dev metro yatırımlarını hizmete sunduk. 2019'da görevi devrettiğimizde yapımı tamamlanmış, yapımı devam eden ve uygulama projeleri tamamlanmış yaklaşık 650 kilometrelik raylı sistem projesini yeni yönetime devrettik. Görevi devralan yönetim ise ilk iş olarak, bazı metro projelerini iptal etti, bazı metro tünellerini hafriyatla kapattı, birçok metro projesini de adeta durma noktasına getirdi. 2017'de yapımına başlanan Sultanbeyli metrosu ise hala bitirilmedi. Vadedilen açılış tarihleri ise pek çok kez ertelendi."

Tombaş, metroların hizmetle değil reklamla gündeme geldiğini belirterek "Raylı sistemlerin, bu yönetim döneminde en büyük ilerlemesi reklam alanında oldu. AK Parti döneminde yapımına başlanan metro inşaatları birer reklam mecrasına dönüştürüldü. Hatta eskiyen reklam afişleri defalarca yenilenmesine rağmen metro şantiyelerinin hiçbiri zamanında bitirilemedi. CHP'li İBB yönetimi, son 6 yılda yaptığı metro reklam pankartı uzunluğunun çeyreği kadar metro hattı yapmamıştır. Sultanbeyli başta olmak üzere milyonlarca İstanbullu metro hizmetine kavuşmayı bekliyor." ifadelerini kullandı.