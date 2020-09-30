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Politika

AK Parti'den iki ayrı kanun teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 'İki ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduk.' dedi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 15:33 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 15:39
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AK Parti Grup Başkanvekili Muş, merkezi yönetim bütçesinin program bazlı yapılmasıyla ilgili çalışmayı da içeren kanun teklifi ile teknoparklarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı iki ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamasında, 'Merkezi yönetim bütçesinin program bazlı yapılmasıyla ilgili çalışmayı da içeren kanun teklifi ile teknoparklarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı iki ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduk. İlk teklifimiz 17 maddeden oluşuyor. Bu teklif ile daha şeffaf bir bütçeyi öngörüyoruz. Teklif ile artık tıp fakültesi kurmak zorlaşıyor. 200 yataklı hastanesi bulunmayan üniversite tıp fakültesi kuramayacak' dedi

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