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Politika

Hayvanların sahiplendirilmesi öncelik olacak! AK Parti iki kanun teklifi için çalışmalarını yoğunlaştırdı

AK Parti, Milli Eğitim Akademisinin kurulmasına ve sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemelere yönelik iki ayrı kanun teklifi üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıracak.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:13 - Güncelleme:
Hayvanların sahiplendirilmesi öncelik olacak! AK Parti iki kanun teklifi için çalışmalarını yoğunlaştırdı
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklikler öngören teklif ile sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifi üzerinde değerlendirmeler ve görüşmeler yapılacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül tarafından öğretmenlerle ilgili yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışma yürütülüyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklikler öngören teklifte, Milli Eğitim Akademisi kurulması ve atama öncesinde akademide öğretmenlere eğitim verilmesine ilişkin düzenlemeler yer alacak. Ayrıca öğretmenlere şiddette cezaların artırılması da teklifle gündeme gelecek.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifi çalışmalarını da AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu yürütecek. Yenişehirlioğlu, düzenlemelerle ilgili görüşmeler gerçekleştirecek.

Tüm paydaşlarla yapılacak görüşmelerin ve değerlendirmelerin ardından sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler netleştirilerek teklife son şekli verilecek. Teklifte, hayvanların sahiplendirilmesi öncelik olacak.

Her iki kanun teklifinin de ilerleyen günlerde Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.

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