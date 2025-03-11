Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın "SDG"nin sözde genel komutanı Mazlum Abdi ile Fırat'ın doğusuna ilişkin yaptığı anlaşmayla ilgili AK Parti ilk yorum geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Haber Global'de açıklamalarda bulundu.

"Gördüğümüz kadarıyla Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, SDG'nin terörden uzaklaşmasını sağlayacak bir çözümde anlaşılmış gözüküyor" ifadelerini kullanan Yalçın, "Anlaşmanın Ankara için ifade ettiği şeyler var, Suriye için ifade ettikleri var. Aslında düzgün bir değerlendirme yapabilmek için nereden nereye geldiğimizin fotoğrafını çekersek, sonuç bizim için çok daha açık şekilde ortaya çıkar. 13-14 yıllık bir iç savaştan bahsediyoruz. 1 milyona yakın insanın yaşamını yitirdiği korkunç bir süreç yaşandı. Resim Suriye'de o tarihlerde muhalifler olarak tarif ettiğimiz kişiler için tam bir zafer olarak sonuçlanmış gözüküyor. Daha ılımlı başlayan Suriye iç savaşı Baas rejiminin devrilmesiyle sonuçlandı. O dönemin muhalifleri hayal bile edemeyecek kadar büyük bir başarı elde ettiler. 12 gün içinde çok daha kolay gerçekleştirilemeyecek bir başarı ile Şam yönetimi değişti. Geriye SDG'nin varlığı meselesi kalmıştı. Bu sorunu askeri yöntemlerle de çözmek diplomatik yöntemlerle de çözmek mümkündü. Devletler müzakereyi ön planda tutarlar. 8 Aralık'tan bu yana, Esed'in ülkeyi terk ettiği günden bu yana Suriye'nin bir numaralı konusu SDG'ye ne olacağı meselesiydi. Gördüğümüz kadarıyla Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, SDG'nin terörden uzaklaşmasını sağlayacak bir çözümde anlaşılmış gözüküyor. Şam yönetiminin beklentisi nedir? Sınır kapılarını kontrol etmek, silahlı gruplar varsa bunların orduya entegte olmasının beklersiniz" dedi.