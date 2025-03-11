İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2025 Salı / 12 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5926
  • EURO
    40,0198
  • ALTIN
    3431.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti'den ilk yorum: Şam-SDG anlaşmasının Ankara için ifade ettiği şeyler var
Politika

AK Parti'den ilk yorum: Şam-SDG anlaşmasının Ankara için ifade ettiği şeyler var

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve SDG'nin anlaşma imzalamasına ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, 'Anlaşmanın Ankara için ifade ettiği şeyler var, Suriye için ifade ettikleri var. Gördüğümüz kadarıyla Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, SDG'nin terörden uzaklaşmasını sağlayacak bir çözümde anlaşılmış gözüküyor' dedi.

11 Mart 2025 Salı 15:36 - Güncelleme:
AK Parti'den ilk yorum: Şam-SDG anlaşmasının Ankara için ifade ettiği şeyler var
ABONE OL

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın "SDG"nin sözde genel komutanı Mazlum Abdi ile Fırat'ın doğusuna ilişkin yaptığı anlaşmayla ilgili AK Parti ilk yorum geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Haber Global'de açıklamalarda bulundu.

"Gördüğümüz kadarıyla Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, SDG'nin terörden uzaklaşmasını sağlayacak bir çözümde anlaşılmış gözüküyor" ifadelerini kullanan Yalçın, "Anlaşmanın Ankara için ifade ettiği şeyler var, Suriye için ifade ettikleri var. Aslında düzgün bir değerlendirme yapabilmek için nereden nereye geldiğimizin fotoğrafını çekersek, sonuç bizim için çok daha açık şekilde ortaya çıkar. 13-14 yıllık bir iç savaştan bahsediyoruz. 1 milyona yakın insanın yaşamını yitirdiği korkunç bir süreç yaşandı. Resim Suriye'de o tarihlerde muhalifler olarak tarif ettiğimiz kişiler için tam bir zafer olarak sonuçlanmış gözüküyor. Daha ılımlı başlayan Suriye iç savaşı Baas rejiminin devrilmesiyle sonuçlandı. O dönemin muhalifleri hayal bile edemeyecek kadar büyük bir başarı elde ettiler. 12 gün içinde çok daha kolay gerçekleştirilemeyecek bir başarı ile Şam yönetimi değişti. Geriye SDG'nin varlığı meselesi kalmıştı. Bu sorunu askeri yöntemlerle de çözmek diplomatik yöntemlerle de çözmek mümkündü. Devletler müzakereyi ön planda tutarlar. 8 Aralık'tan bu yana, Esed'in ülkeyi terk ettiği günden bu yana Suriye'nin bir numaralı konusu SDG'ye ne olacağı meselesiydi. Gördüğümüz kadarıyla Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, SDG'nin terörden uzaklaşmasını sağlayacak bir çözümde anlaşılmış gözüküyor. Şam yönetiminin beklentisi nedir? Sınır kapılarını kontrol etmek, silahlı gruplar varsa bunların orduya entegte olmasının beklersiniz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.