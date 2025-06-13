Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini eklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu, barbarca bir saldırganlıktır. Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir. Gazze konusunda İsrail'in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslararası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı. ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail'in bu saldırıyı yapması, İsrail'in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi. İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki her bir can kaybının, yeni acıların ve daha büyük krizlerin habercisi olduğunu belirtti.

Soykırım niteliğindeki saldırılarıyla Gazze'de sivil halkı hedef alan İsrail'in, yalnızca işgal altındaki topraklarda değil, bölgedeki ve çevresindeki ülkelere yönelik saldırgan tutumuyla da bölgesel-küresel istikrarsızlığı derinleştirdiğini kaydeden Sırakaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısı, bölgede zaten kırılgan olan istikrarı daha da tehdit eden bir gelişme olmuştur. Dünya kamuoyu, bu tür saldırgan ve hukuk tanımaz eylemler karşısında asla sessiz kalmamalıdır. Barışa değil, çatışmaya hizmet eden bu barbarlık artık son bulmalıdır. Bu saldırılar, bölgesel barışı tehdit eden bir güvenlik sorununun ötesine geçmiş, küresel bir krizin habercisi haline gelmiştir. Dünya kamuoyu, bu tarz hukuk dışı girişimlere karşı ortak ve tutarlı bir duruş sergilemeli, gerilimi artıran değil, düşüren adımlar atılmalı, uluslararası yaptırımlar hayata geçirilmelidir. Türkiye, diplomasi ve diyalog yoluyla adalete dayalı kalıcı barışın tesisi için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."

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