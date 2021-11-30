AK Parti'den İstanbul'da bir günde 4 bin 55 ev ziyareti

AA 30 Kasım 2021 Salı 11:55 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 11:55

AK Parti İstanbul İl Sosyal Politikalar Başkanı Sevim Sayım Madak'ın koordinesiyle İstanbul'un 39 ilçesinde "Sosyal Politikalar Sahada Çalışmaları" kapsamında ev ziyaretleri devam ediyor.

Şehit yakınları, gazi, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere yaklaşık bin kişilik ekiple bir günde eş zamanlı olarak toplam 4 bin 55 ev ziyaret edildi.

Sadece 1 günde gerçekleştirilen ziyaretlerde bin 700'ü engelli ailesi olmak üzere 4 bin 55 haneye misafir olundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin de selamlarının iletildiği ziyaretlerde, vatandaşların sorun, öneri ve talepleri ilgili birimlere ulaştırılmak üzere kayıt altına alındı.

- 831 KİŞİ AK PARTİ'YE ÜYELİK BAŞVURUSUNDA BULUNDU

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ise Küçükçekmece ve Bakırköy ilçelerinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Vatandaşlar ile sohbet edip sorunlarını dinleyen Madak, görüşmelerin akabinde AK Parti'ye üye olmak isteyen vatandaşların üyelik işlemlerini bizzat yaptı.

İl genelinde yapılan çalışmaların neticesinde toplam 831 vatandaş AK Parti'ye üyelik başvurusunda bulundu.