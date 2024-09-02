Sosyal medya hesabından 'İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 gün önce yanan ormanlık alanın orman sınırlarının dışına çıkarıldığı' iddiasına ilişkin açıklama yapan Dağ, "2020'de yaşanan İzmir Depremi'nin ardından yeni ve güvenli konutlar inşa edilmek üzere söz konusu alan orman vasfından o yıl çıkarılmıştır. Danıştay tarafından usüldeki eksiklikler sebebiyle iptal edilen karar aynı bölge için eksiklikler giderildikten sonra tekrar resmi gazetede yayınlanmıştır. Yani Bayraklı ilçemizdeki alan için alınan bu karar, yaşadığımız son orman yangınından önce alınmıştır" ifadelerini kullandı.



Orman vasfından çıkarılan arazinin iki katı kadar bir arazinin, ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildiğini belirten Dağ açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, deprem, sel, yangın gibi afetler sonrası gösterdiği özveri ile vatandaşa "Başımıza bu felaket geldi ama hükümet bizi mağdur etmez" güvenini yaptıklarıyla vermiştir. Bu noktada millet nezdinde rüştünü ispatlamıştır. AK Parti döneminde Türkiye, Avrupa'nın en fazla ağaçlandırma yapan ülkesi hüviyeti kazanmıştır. Peki ya bu yalanları ortaya atanlar, onları besleyenler ve siyaseti bu yalan batağında boğma arzusunda olanlar ne yapmıştır? KOCA BİR HİÇ! Deprem için çivi çakmaz, yangın sonrası fidan dikmez, selin ardından yollar kuruyana dek kendilerini göstermezler. Asırlık ağaçları katleder, sessizliğe gömülürler. Körfez'de balıkların ölümüne sebep olurlar. Suçu balıklara atarlar. Biz yaralarımızı sarar, her felaketten sonra şehrimizi ayağa kaldırır, hemşehrilerimizi mağdur etmeyiz. Siz gölge etmeyin, başka ihsan istemeyiz.

OGM'den İzmir iddialarına yalanlama