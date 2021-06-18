AA 18 Haziran 2021 Cuma 08:36 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 08:36

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şüpheli kişileri takip eden polis ekibine silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan Ercan Yangöz'ün, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu anımsatan Akbaşoğlu, HDP İzmir İl Başkanlığına da silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Akbaşoğlu, "Bugün Bodrum'da ve HDP İzmir İl Başkanlığında lanetlediğimiz saldırılar söz konusu oldu. Türkiye'yi kaosa sürüklemeye dönük bu tür provokasyonlar, kamu düzenini bozucu bu tür davranışlarla ilgili güvenlik güçlerimiz ve adli makamlarımız, meseleyi sonuna kadar takip ederek neticelendirecek. Gereği mutlaka yapılarak kamu düzeni, kendi bağlamı içinde gereğini ifa edecektir." diye konuştu.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tercümanlık yapan, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı'nın kızı Fatıma Gülhan Kavakcı'nın, görevini yaparken çekilen fotoğrafını gazetecilere gösteren Akbaşoğlu, bu konudaki eleştirilere cevap verdi.

Fatıma Gülhan Kavakcı'nın, Erdoğan'a, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde tercümanlık yapması konusunda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan'ın eleştirilerine işaret eden Akbaşoğlu, Kavakcı'nın, bilgi, birikim ve yetkinliği ile Cumhurbaşkanlığında 6 yıldır görev yaptığını ancak Merve Kavakcı'nın kızı, genç ve başörtülü olduğu için linç edilmeye çalışıldığını belirtti.

Akbaşoğlu, uluslararası ilişkiler mezunu olan, Georgetown Üniversitesi'nde yüksek lisansını yapan, aynı zamanda Türkiye'de doktorasını bu alanda tamamlayan Fatıma Gülhan Kavakcı'nın, Hacettepe Üniversitesi mütercim-tercümanlık hocalarının da eğitiminden geçtiğini, bugüne kadar birçok liderler zirvesinde görev yaptığını aktardı. Akbaşoğlu, "Ne hikmetse bu başarılı, deneyimli ve yetkinliği ortada olan genç arkadaşımız, birtakım insanların linç girişimine maruz bırakıldı." dedi.

Erozan'ın, sosyal medya hesabından Kavakcı'ya ilişkin paylaşımının görselini gösteren Akbaşoğlu, bunu, "başörtülü bir gencin kabullenilememesinin itirafı" olarak niteledi.

-"BU FAŞİZAN ZİHNİYETİN..."

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Bir bakıma 25 yıl önce Merve Kavakcı'yı, milletin seçtiği milletvekilini yalnızca başörtülü olduğu için Meclise sokmama girişiminde bulunan bu faşizan zihniyetin, ne yazık ki İYİ Parti'nin temsilcileri tarafından tekrar dillendirildiğine şahit oluyoruz. Oysa her türlü ayrımcılığın karşısında olmalıyız. Başı açık, başörtülü bütün kardeşlerimiz bizim bacımız, vatandaşımız. Erozan'ın tweetiyle gündeme getirilen ve geçmiş çağrışımları vurgulayan bu paylaşımının temelinde ne yatıyor? Kamuoyunun FETÖ'cü olarak yakinen bildiği Emre Uslu'nun beyanatlarıyla Erozan'ın paylaşımının nasıl da eş zamanlı birbiriyle örtüştüğü hakikatini görmek gerek."

- "YARGISAL SÜREÇ İÇİNDE DEVAM EDECEK"

CHP'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "mafyadan ayda 10 bin dolar alan siyasetçi" açıklaması konusunda TBMM Başkanlığına başvurduğunu anımsatan Akbaşoğlu, "Bugün bütün kamuoyunun bilgisinde olan hakikat şudur, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu hem adli mercilere hem de TBMM Başkanlığına bahse konu olayla ilgili açıklamalarda bulunduğu aşikar. Dolayısıyla iş, yargısal süreç, kendi süreci içinde devam edecek." ifadesini kullandı.

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak şöyle konuştu:

"Şimdi sıra sizde. Sayın Soylu açıklamalarını yaptı. Siz de bazı iddialar gündeme getirmiştiniz. Özellikle 'Külliye'ye çıkan CHP'lilerden ve saray komplosu'ndan bahsetmiştiniz. Televizyonlarda, bu kişinin ismini bildiğinizi, bu konuyla ilgili size karşı bir hareket yapıldığını ifade etmiştiniz. Aynı zamanda AK Parti içerisinde '180 kişi ByLock kullanıyor.' iftirasını atmıştınız. Konusu suç teşkil edilen hususlarla ilgili adli makamlara ve TBMM Başkanlığına elinizdeki delilleri ulaştırmalısınız. Bildiklerinizi anlatmadığınız takdirde suç işlemiş olursunuz. Sayın Soylu, bilgisi dahilinde olanları adli mercilere ve TBMM Başkanlığına sundu. Şimdi siz de kendi iddialarınızı adli mercilere ve TBMM Başkanlığına sunmakla yükümlüsünüz. İddialarını ispat etmeyen de kesinlikle müfteridir ve yalan, iftira ile kaosa hizmet etmektedir. Lütfen, fitne, fesat, kargaşa ve kaos stratejinizden vazgeçin."

- "CHP'DE MAALESEF GERÇEKLERİ KİMSE İFADE EDEMİYOR"

Milletin, CHP'nin sicilini iyi bildiğini, iftira ve algı siyasetini gördüğünü ifade eden Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Milletimiz, tezgahlarınızı Allah'a çok şükür bugüne kadar hep boşa çıkardı. Haziran 2023'te yapılacak seçimlerde de yine bütün kumpas ve algı siyasetiniz Allah'ın izniyle boşa çıkaracaktır. Bundan eminiz. CHP'de maalesef gerçekleri kimse ifade edemiyor. Zira CHP içinde bir korku imparatorluğu ortaya çıkarılmış. Kendi sırça köşklerinde algı, kaos, fitne ve kumpas siyasetiyle milletimizi bir noktaya yönlendirme stratejisini izliyorlar. Ancak milletimiz maşeri vicdanında bütün bu yalan, iftira ve yönlendirmeleri vicdanıyla tartıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, ortaya attığınız iftira ve yalanlar konusunda zaman zaman vicdani bir muhasebe yapmıyor musunuz? Bu milletten özür dilemek zorundasınız. Milletimiz bugüne kadar sizin kurduğunuz hiçbir tezgaha düşmedi, bundan sonra da düşmeyecek."

- "4. YARGI PAKETİ YARIN TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULACAK"

İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne değinen Akbaşoğlu, "Hepinize daha detaylı açıklamalarını ortaya koyacağımız, insan hak ve hürriyetleri bakımından 4. Yargı Paketi'ni, değerli milletvekili arkadaşlarımız yoğun bir çalışma neticesinde nihayete erdirdiler. Bu konuyla ilgili muhalefetle de görüşülmek suretiyle inşallah bu kanun teklifini yarın TBMM Başkanlığına sunacağız." değerlendirmelerinde bulundu.