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Politika

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na ''fişleme'' tepkisi: Bu suç değil mi?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteye verdiği röportajdaki 'Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz' ifadelerine tepki gösterdi.

9 Ağustos 2022 Salı 08:17 - Güncelleme:
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteye verdiği röportajdaki ifadelerine tepki gösterdi.

Yavuz, Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz" ifadelerine tepki göstererek, "Sayın Kılıçdaroğlu," Yaptığınınız açıklamalarla seçim güvenliğini tehlikeye düşürmenizi, adeta Milleti fişlediğinizi ima etmenizi ve kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde temin etmek suretiyle kullanmaya çalışmanızı nasıl bu kadar övünerek anlatabiliyorsunuz? Bu suç değil mi?" dedi.

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