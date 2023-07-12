AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Partisinde liyakati tartışılan birinin Cumhurbaşkanımızın liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Sn Kılıçdaroğlu'nun tüm siyasi hayatı son seçimde bir kez daha görüldüğü gibi yenilgilerle ve başarısızlıklarla doludur. Son seçimden sonra CHP içinde ortaya çıkan tartışmalar doğrudan Sn Kılıçdaroğlu'nun liyakati ile ilgilidir. Kendi liyakati kendi partisi içinde tartışılan birinin öncelikle konuşması gereken konu budur. Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir. Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliği her seçimde yeni bir zirveye ulaşmakta ve devlet yönetmedeki yüksek liyakati Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak için attığı her adımda bir kez daha görülmektedir" açıklamasından bulundu.