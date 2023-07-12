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Politika

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Partisinde liyakati tartışılan birinin Cumhurbaşkanımızın liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Çelik, 'Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir' dedi.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 13:54 - Güncelleme:
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Partisinde liyakati tartışılan birinin Cumhurbaşkanımızın liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Sn Kılıçdaroğlu'nun tüm siyasi hayatı son seçimde bir kez daha görüldüğü gibi yenilgilerle ve başarısızlıklarla doludur. Son seçimden sonra CHP içinde ortaya çıkan tartışmalar doğrudan Sn Kılıçdaroğlu'nun liyakati ile ilgilidir. Kendi liyakati kendi partisi içinde tartışılan birinin öncelikle konuşması gereken konu budur. Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir. Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliği her seçimde yeni bir zirveye ulaşmakta ve devlet yönetmedeki yüksek liyakati Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak için attığı her adımda bir kez daha görülmektedir" açıklamasından bulundu.

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