AK Parti Genel Başkan Yardımcı Ali İhsan Yavuz Haber Global ekranlarında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İTTİFAK METNİMİZDE 6284 SAYILI YASADAN HİÇ BAHSEDİLMİYOR"

Yavuz, Yeniden Refah Partisi ile ilgili tartışılan 6284 sayılı yasaya ilişkin detayları açıklayarak "Tam olarak metni yayınlamadık. İttifak metnimizde 6284 sayılı yasadan hiç bahsedilmiyor. Gelinen noktada duraksanma nedeni 6284 sayılı değildi. Biz zaten Yeniden Refah Partisi ile anlaşmaları belirledik." ifadelerini kullandı.

Yavuz 6'lı masaya ilişkin soruya "6'lı masada aday listeleri nedeniyle kopuşlar yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

DEPREMZEDELER NASIL OY KULLANACAK?

Yavuz açıklamalarına şöyle devam etti:

280 bin seçmen bulunduğu yere kayıtlarını aldı. Çok hassas ve titiz davranacağız. Seçmen listeleri askıda şu anda. 2 Nisan'a kadar da devam edecek. O bölgeden çok fazla insan var başka ile giden. Fiilen adres kaydını alamazsa, oraya gidip oy kullanamayacak. O bölgeden hangi sebeple olursa olsun giden kim varsa 2 Nisan'a kadar nerede bulunacaksa adresini oraya alsın. Oradaki milletvekili sayısı azalmayacak. 1 hafta kala yaklaşık 50 bin kişi fiilini kaydını oraya aldı. Bunlar seçmen değil, nüfus.

AK PARTİ 3 DÖNEM KURALINI UYGULAYACAK MI?

Yavuz "3 dönem kuralının uygulanma ihtimalini yüksek olarak görüyorum. Uygulayıp uygulamama kararını cumhurbaşkanımız verecek" dedi.