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Politika

AK Parti'den LGS provokasyonuna sert tepki: Anadolu'daki insanların çocukları başarılı olmasın istiyorlar

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, CHP ve İYİ Partili milletvekillerinin Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları konusundaki iddialarına ilişkin, 'Aslında Milli Eğitim Bakanlığı başarıyı ülke geneline yaymıştır. Sizin kabul edemediğiniz nokta tam da burası. Siz istiyorsunuz ki belirli azınlık bir grup ailenin çocukları başarılı olsun, Anadolu'daki insanların çocukları başarılı olmasın.' dedi.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 17:44 - Güncelleme:
AK Parti'den LGS provokasyonuna sert tepki: Anadolu'daki insanların çocukları başarılı olmasın istiyorlar
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Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı siyasetçilerin LGS konusunda yalan söyleyerek ve algı oluşturarak kamuoyunu meşgul ettiğini dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in bu konudaki sosyal medya paylaşımlarını eleştiren Yıldırım, "Milyonlarca çocuğumuzu, onların ailesini, memleketimizi bu kadar şüphe içine düşürmenin, olumsuz yöne sevk etmenin bir anlamı yok. Siz siyaset yapıyorsunuz. Sorumlu davranmak zorundasınız. Paylaştığınız, ileri sürdüğünüz her şeyi belgelendirmek zorundasınız." diye konuştu.

Bir öğretmenin sınav sonrası yaptığı paylaşım üzerinden bu iddiaların ortaya çıktığını dile getiren Yıldırım, "Belki de bu öğretmeni CHP veya İYİ Partili Çömez ayarladı. Aslında bunu araştırmak lazım." ifadesini kullandı.

LGS yalanını yaymak için kendilerini kaybettiler

Bu duruma tepki gösteren Yıldırım, "Toplumu ifsat etmek, gençlerimizin ümitlerini yerle bir etmek için var gücünüzle çalışıyorsunuz. Sınavda 719 öğrencimiz birinci olmuş, bu rakam Türkiye'nin 81 iline yayılmış. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı başarıyı ülke geneline yaymıştır. Sizin kabul edemediğiniz nokta tam da burası. Siz istiyorsunuz ki belirli azınlık bir grup ailenin çocukları başarılı olsun, Anadolu'daki insanların çocukları başarılı olmasın. Sizin istediğiniz bu." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin yalan kampanyası çürütüldü

AK Parti'li Yıldırım, söz konusu iddialar üzerinden çocukların zihinlerinde şüphe bırakılmak istenildiğini belirterek, "Kötülerle ve bu kötülüklerle de mücadele edeceğiz. Gençlerimiz, ailelerimiz müsterih olsun, dünya standartları açısından da Türkiye standartları açısından da her türlü güvenlik açısından da çok güvenli bir sınav modeline sahibiz." dedi.

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