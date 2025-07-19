Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı siyasetçilerin LGS konusunda yalan söyleyerek ve algı oluşturarak kamuoyunu meşgul ettiğini dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in bu konudaki sosyal medya paylaşımlarını eleştiren Yıldırım, "Milyonlarca çocuğumuzu, onların ailesini, memleketimizi bu kadar şüphe içine düşürmenin, olumsuz yöne sevk etmenin bir anlamı yok. Siz siyaset yapıyorsunuz. Sorumlu davranmak zorundasınız. Paylaştığınız, ileri sürdüğünüz her şeyi belgelendirmek zorundasınız." diye konuştu.

Bir öğretmenin sınav sonrası yaptığı paylaşım üzerinden bu iddiaların ortaya çıktığını dile getiren Yıldırım, "Belki de bu öğretmeni CHP veya İYİ Partili Çömez ayarladı. Aslında bunu araştırmak lazım." ifadesini kullandı.