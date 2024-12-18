İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2024 Çarşamba / 17 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,0212
  • EURO
    36,7316
  • ALTIN
    2971.56
  • BIST100
    9915.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

AK Parti'den ''Mobil AKİM'' projesi

AK Parti'de Mobil AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 14:09 - Güncelleme:
AK Parti'den ''Mobil AKİM'' projesi
ABONE OL

Parti genel merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti'nin milletin içinden doğarak, milletin her bir ferdini merkezine alan bir dava hareketi olduğunu söyledi.

Milletin güçlü desteğini 23 yıldan beri her daim yanlarında hissettiklerini aktaran Uygur, geliştirdikleri hizmet politikalarını da milletin görüşleri ve önerileri doğrultusunda şekillendirdiklerini belirtti.

Uygur, "Mobil AKİM çalışmamızla yerli ve milli ruhumuz, onurumuz Togg'la birlikte kırsaldan başlamak üzere köy köy mahalle mahalle her zaman olduğu gibi her yerde olacağız." dedi.

Milletin telefonla iletişim kurduğu AKİM'i, ruberu iletişim odak noktasına almak amacıyla sahaya indirdiklerini vurgulayan Uygur, şunları söyledi:

"Bu zamana kadar her daim milletimizle, hep ileri mottosuyla, milletimizin desteğiyle birlikte yol alan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yol alan bir siyasi hareket olarak, Mobil AKİM'le de genel merkez olarak teşkilatlarımızla birlikte sahada milletimizin her bir ferdi ile hemhal olmaya devam edeceğiz."

Konuşmasının ardından Uygur, tanıtımı yapılan Mobil AKİM aracını sürdü.

  • AKİM projesi
  • AK Parti iletişim
  • Mobil AK Parti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.