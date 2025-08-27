Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının tarihi gerçekleri açıkça çarpıtan, siyasi hesaplarla dile getirilen mesnetsiz bir itham olduğunu belirtti.

Açıklamanın, Filistin'de işlenen ağır insanlık suçlarının ve soykırımın üzerini örtme çabasından başka bir anlam taşımadığını vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Küresel vicdan önünde soykırım suçu işlemekle mahkum edilen ve kendi halkını dahi felakete sürükleyen Netanyahu'nun, tarihi istismar ederek ucuz bir propaganda dili kullanması, siyasi çaresizliğinin açık göstergesidir. Türkiye, tarihi meselelerin, siyasetin kirli hesaplarına alet edilmesine asla izin vermeyecektir. Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu beyanı en güçlü şekilde reddediyor, Filistin'de devam eden vahşetin hesabını yargı önünde verecek olanların, sahte tarihi söylemlerle kurtulamayacağını bir kez daha vurguluyoruz."

ÖMER ÇELİK: SİYASİ YALANLARINA YENİSİNİ EKLEDİ

Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu. Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır. Türkiye, tarihe dair bütün gündemlerini açık şekilde, hukuk ve diplomasi ile yönetmektedir. 1915 olaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar, Türkiye'nin özgüvenli siyasetini güçlendirmiştir. Netanyahu "tarihin vicdanı" tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur.