AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş 'Türkiye Buluşmaları' kapsamsında 'Ordu için her daim birlikte özümüzden geleceğe' buluşmaları için Ordu'ya geldi. Burada 19 milletvekili ile 19 ilçede temaslarda bulacak olan Elitaş, öncesinde basın mensuplarıyla buluştu. Seçimler sonrasında CHP'nin başlattığı normalleşme sürecine değinen Elitaş, "Siyasette 31 Mart'tan sonra bir normalleşme ve yumuşama söylemi başlatıldı. Bizlerin de hoşuna gitmişti. 2002 tarihinde milletvekili olan bir arkadaşınız olarak, her geçen gün siyasetin nezaketten uzaklaştığını, şiddetin ağır bastığını ve şiddetin farklı şekillerde de ortaya çıktığını gözlemlediğimiz bir süreci yaşadık. Siyasette normal olan, etik kurallar çerçevesinde eleştirilerin ağır da olabileceğidir. Ancak hakaret ve küfrü kesinlikle kabul etmediğimiz bir sürece girdik" dedi.

'ÖZGÜR ÖZEL ANORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLATTI'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, verdiği bir sokak röportajının ardından tutuklanıp, ardından serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu ile 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılmasına tepki gösteren Elitaş, "31 Mart seçimlerinden sonra ana muhalefet partisi 'normalleşme' dedi. Bizim 'yumuşama' dediğimiz süreci yürütmeye çalıştık. Buna da samimiyetle inanmıştık. Ancak üzerinden 2,5 ay geçtikten sonra, maalesef ana muhalefet partisinin genel başkanı normalleşme diye tanımlarken, anormalleşmeyi de beraberinde getirmeye başladı. 31 Mart'tan önceki dönemden daha anormal durumlar yaşamaya başladık. Sosyal medyada AK Parti'ye oy veren insanlara, Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'li kadrolara ahlak ve etik dışı söylemler yapan ve bu nedenle gözaltına alınan birisini, İzmir'deki yaptığı toplantıda protokolde ağırlayıp hemen yanına çağıran Sayın Özgür Özel'in, anormalleşme sürecini başlattığının göstergesidir" ifadelerini kullandı.

'HAKARETE TEŞVİK EDİYORSUNUZ'

'Normalleşme' sürecinin 'anormalleşme' sürecine dönüştüğünü söyleyen Elitaş, "Burada ayıramadığınız nokta şu; siyasetçiyle ilgili küfrü doğru bulmadığımızı ve bununla ilgili tedbir almamız gerektiğini söylüyoruz. Ama siz sadece Cumhurbaşkanımıza değil, AK Parti'lilerin tamamına hakaret eden birisini yanınızda ağırlıyorsunuz. Aradaki fark bu. Normal olan o insanı yanınıza almak değil, şiddetle eleştirmek olurken, anormal bir şey yapıyorsunuz. Millete hakaret eden kişiyi yanınıza alıyorsunuz. Ona iltifat ediyorsunuz. Hakaret edenlerin önünü açıyorsunuz. Teşvik ediyorsunuz. İnşallah Özgür Özel, 'normalleşme' dediği şeyi 'anormalleşmeden' çıkarıp, siyaset dilini vatandaşın da istediği ahlaki bir dile çevirmek için elinden gelen gayreti gösterir" dedi.