AK Parti'den Özel'e tepki: Saygısız sözlerini lanetliyoruz

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz. Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz. Hiç kimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz. Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı'mızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır."

ALA: ÖZEL, SİYASETİN SEVİYESİNİ DÜŞÜRME KONUSUNDAKİ ISRARINI SÜRDÜRÜYOR

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "CHP lideri Özgür Özel, siyasetin seviyesini düşürme konusundaki ısrarını sürdürüyor. Siyaset dilini çirkinleştiren, ayrıştırıcı ve düzeysiz üslubu, milletimizin asli değerleri ve beklentileriyle asla bağdaşmamaktadır. Bizler, bu düzeysiz söylemin siyaset sahnesinde yer bulmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

"CHP lideri Özgür Özel, siyasetin seviyesini düşürme konusundaki ısrarını sürdürüyor. Siyaset dilini çirkinleştiren, ayrıştırıcı ve düzeysiz üslubu milletimizin asli değerleri ve beklentileriyle asla bağdaşmamaktadır. Bizler, bu düzeysiz söylemin siyaset sahnesinde yer bulmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullanan Ala, milletin hizmetkarı olarak gece gündüz demeden, ülkeyi her alanda ileri taşımak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, "Odak noktamız, her zaman olduğu gibi, birliğimizi pekiştirmek, kalkınmamızı sürdürmek ve vatandaşımızın refahını artırmak olacaktır. Siyaseti, kin ve öfke dili değil, saygı, nezaket ve milletimize hizmet çerçevesinde yürütme kararlılığımız tamdır. Milletimizin iradesi ve yüksek siyaset kültürümüz, bu türden seviyesizliklere prim vermeyecektir." değerlendirmesini yaptı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: ÖFKE DOLU SÖZLERİ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülke ve dünya meseleleri ile ilgili siyaset üretmekten aciz olan marjinal örgüt diline savrulur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak CHP Genel Başkanının sarfettiği hakaret ve öfke dolu sözleri en güçlü şekilde kınıyorum. Bu dil ve üslup demokratik siyasetin teamüllerine olduğu kadar devlet adabına ve milletimizin değerlerine de yüz çevirmektir. Biz bu üslubun bizi çekmeye çalıştığı seviyesizliğe düşmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 86 milyon için gece gündüz çalışmaya, eser ve hizmet siyaseti üretmeye devam edeceğiz" dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: KURUMSAL CİDDİYETİ ZEDELEMEKTEDİR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in son dönemde sarıldığı söylemler, siyasi nezaketin ve demokratik olgunluğun sınırlarını aşarak iftira, manipülasyon ve provokatif dilin hâkim olduğu bir nitelik kazanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz suçlamalar, hakikati tahrif eden ve kamu vicdanını yanıltmayı hedefleyen bir siyasi mühendislik çabasından öteye geçmemektedir. Bu yaklaşım, demokratik siyaset kültürüne zarar vermekte ve kurumsal ciddiyeti zedelemektedir. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin istikrarını, millî iradenin üstünlüğünü ve demokratik kazanımlarını koruma kararlılığını bugüne kadar nasıl sürdürdüyse, bundan sonra da aynı şekilde sürdürecektir. Siyasi muhalefet, sorumsuz beyanlarla değil; bilgi, ilke ve vizyon temelli bir anlayışla milletimizin güvenine layık olmalıdır. Hakikati sulandıran, yalanı ve hakareti siyaset malzemesi haline getiren hiçbir yaklaşım, bu millete fayda getirmemiştir, getirmeyecektir" açıklamasında bulundu.

ÖZDEMİR: SADECE BİR SİYASİ SAYGISIZLIK DEĞİL, AÇIK BİR NEFRET SÖYLEMİDİR

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik edep ve nezaket sınırlarını aşan ifadeleri, sadece bir siyasi saygısızlık değil, açık bir nefret söylemidir. Bu seviyesiz dil, muhalefet sorumluluğuyla değil, kin ve öfke ile konuşmanın tezahürüdür. Hiç kimse, siyaset kılıfı altında Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletin yargı mensuplarına hakaret edemez. Milletimizin iradesine yapılmış bu çirkin üsluba karşı durmak, sadece siyasi bir tavır değil aynı zamanda ahlaki bir duruştur" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI TUNÇ: BÜYÜK BİR SAYGISIZLIKTIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz sözleri ve yargı mensuplarını hedef alan söylemleriyle ilgili olarak Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, Türk Ceza Kanunu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. CHP Genel Başkanının seviyesiz, çirkin ve saldırgan tutumu, siyasi ahlaktan yoksun olduğu gibi devlet geleneğimize ve milletimizin ortak değerlerine de yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Siyaset, millete hizmet yoludur. Saldırıyla, kötülükle, nefret diliyle devletin kurumlarını yıpratmaya çalışmak değildir. Milli iradeye ve yargı bağımsızlığına yönelik her türlü saldırının karşısında duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Devletimizin en üst makamına ve yargı mensuplarına yönelik bu nefret dili hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiç kimse, konumu ne olursa olsun, ayrıcalıklı değildir, hukukun üstünde değildir. Bu nefret söylemleri, hukuk önünde mutlaka hak ettiği karşılığı bulacaktır" açıklamasında bulundu.