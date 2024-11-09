AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kırıkhan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kırıkhan 8. Olağan Kongresi'nde, ilçenin Suriye iç savaşından en çok etkilenen yerlerden olduğunu söyledi.

Kırıkhan'ın aynı zamanda 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden de etkilendiğini anımsatan Dağ, "Şimdi artık yüzlerin gülmeye başladığı zamana doğru geçeceğiz. Hizmeti daha çok göreceğimiz zamana doğru evrileceğiz." diye konuştu.

Dağ, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün 7 aylık görev süresinde 1400 kilometre yol yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yol medeniyettir. Bakıyorum kendi şehrim ne durumda? Bu yolları yapacak olan kurum İzmir'de İzbeton'dur. İzbeton'un önceki dönemden kalan borçları halen ödenmiyor. İzbeton şirketine arka arkaya hacizler giriyor. CHP belediyeciliği bu. Hizmet edelim, şehrimizi ayağa kaldıralım gibi bir dertlerinin olmadığını gayet iyi biliyoruz. 10 yıllık Fetret Devri'nden sonra inşallah Hatay'da iki yaka birleşmiştir. Bu iki yakanın birleşmesiyle beraber merkezi hükümet, Büyükşehir Belediyesi ve Kırıkhan'da ilçe belediyesinin çok daha güzel hizmetleri şehrimize kazandırdığını hep birlikte göreceğiz."

Eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını vurgulayan Dağ, "Birileri şu anda 10-15 yıldır büyükşehirlerde belediye başkanlıkları yönetiyorlar. Çoğunun bütçesi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bakanlıkların bütçelerinden daha fazla. Buna rağmen geriye dönüp baktıklarında 'biz şunu inşa ettik' diyebilecekleri hizmetin olmadığını çok net görüyoruz." ifadelerini kullandı.

- GÖREVLENDİRME YAPILAN BELEDİYELER

Son günlerde CHP ve DEM Parti'li belediyelere terörle iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevlendirmeler yapıldığını hatırlatan Dağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu için CHP'li bir belediyeye görevlendirme yapılması Atatürk'ün partisini yönetenler için utançtır. CHP'nin geldiği nokta işte tam burasıdır DEM'le işbirliği yaparsan bu başın beladan kurtulmaz. Devlet, yerel yönetimlerde bu şekilde bir tasarrufta bulunurken partisine göre hareket etmemektedir. Bu tür görevlendirmelerde kıstas, kişinin terörle kurduğu bağlantıdır. Ancak baktığımızda hem CHP hem de DEM'liler her zaman olduğu gibi bugünlerde de kamuoyunu yanlış yönlendirmektedirler. İşini hakkıyla yapan, Türkiye Cumhuriyeti kanunlara uyan, PKK'ya destek, can simidi ve kalkan olmayan, vatandaşına hizmet eden belediye başkanına kimse karışmaz. Terör örgütüne selam çakan, sadakat yeminiyle Kandil'e bağlı olan belediye başkanlarına devletin hesap sorması millete karşı sorumluluğudur."

AK Parti'li Hamza Dağ, "Yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını belirlerken kimin PKK ile bağlantılı bir davasının olup olmadığını bilmeme ihtimali ne CHP'lilerde ne HDP'lilerde söz konusu değildir. Bizler adaylarımızı belirlerken cerrah titizliğiyle hareket ederken bunlar davası olan belediye başkanlarını hangi amaçla belirlemişlerdir?" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelerin son dönemde konser ücretleriyle gündeme geldiğini kaydeden Dağ, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Bayramı'nda bir sanatçıya 70 milyonluk konser verdirdiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da son 5 yıllık süre zarfında 5,5 milyar konserlere ücret ödediği kamuoyunca görüldü. CHP'li belediyeler hem bu ülkede konserlerle hem de DEM'le yaptıkları işbirliğiyle, belediye başkanlarının işe aldığı akrabalarıyla, çöp yığınlarıyla, bozulan ve kaza yapan otobüslerle, metrobüslerle anılmaktadır. Açıkçası biz 'gerçek belediyecilik' derken, 1400 kilometre yoldan bahsederken işte Cumhuriyet Halk Partisinin gerçek yüzü buradadır." dedi.

- "DEM'LİLERİN O OTOBÜSÜN ÜZERİNDE NE İŞİ VAR?"

Dağ, Esenyurt Belediye Başkanı ile ilgili görevlendirme kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisinin bir toplantı ve miting çağrısı yaptığını hatırlattı.

Ortaya çıkan tabloya bakıldığında arada organik bir bağ olduğunu çok net bir şekilde gördüklerine dikkati çeken Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay'dan, Kırıkhan'dan gerçekten bir serhat şehri milliyetçiliği, vatanseverliği üst düzeyde olan bir şehirden soruyorum; söz konusu belediye başkanı, Esenyurt Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisinin belediye başkanıysa DEM'lilerin o otobüsün üzerinde ne işi var? Eğer bu kişi DEM'in belediye başkanı ise Cumhuriyet Halk Partisi maskesi ile neyi örtmektesiniz? Yarın 10 Kasım. Her fırsatta Atatürk üzerinden hamaset yapanlar girdikleri bu kirli ilişkilerde Mustafa Kemal'in kemiklerini sızlatmaktadırlar. Bu tutum hem Gazi'nin mirasına haksızlıktır hem de CHP'ye oy veren vatansever insanlarımıza da hakarettir."

Dağ, "Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi otobüsü üzerinde DEM'lilerle şov yapmakla kalmadığını" belirterek, şunları kaydetti:

"Mardin'de onların kayığına bindi. Eline mikrofon aldı, Kandil'in tayin ettiği eş başkanları önünde sözde hak savunuculuğu yaptı. Bu tür olaylar bir nevi turnusol kağıdıdır. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, milletin mi Kandil'in mi yanında olduğunu net bir şekilde Türkiye'ye göstermiştir. Kemal Kılıçdaroğlu siyasi kariyerini Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine, serbest bırakılmasına harcadığı için bıraktı gitti. Tam 'CHP bundan daha beterini göremez' derken Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu el yükseltti, vites arttırdı. CHP'de bir bayrak yarışı var. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrettiği PKK'ya yaranma çabası bayrağını, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arşa yükseltti. Özgür Özel, geldiği noktada herhalde Kandil'i bile hayrette bırakmıştır. Sorsanız onlar bile Cumhuriyet Halk Partisinin ve Ekrem İmamoğlu'nun geldiği bu noktada hayretlerini gizleyememektedirler."

Eyüp Denizoğlu'nun AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanı seçildiği kongreye, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel ve Hüseyin Yayman ile MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve partililer de katıldı.

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