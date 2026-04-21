  • Özgür Özel'in skandal ifadelerine AK Parti'den sert çıkış: Niteliksiz ve şuursuz bir zihniyet
Özgür Özel'in skandal ifadelerine AK Parti'den sert çıkış: Niteliksiz ve şuursuz bir zihniyet

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile aynı cümlede zikretmesi ise siyasi bir zavallılık örneğidir. Özgür Özel zihniyeti, Hamas'a terör örgütü diyen, Filistinli çocuklara İsrailli diyen, bugün de safını belli eden niteliksiz ve şuursuz bir zihniyettir.' açıklamasında bulundu.

AA21 Nisan 2026 Salı 16:32 - Güncelleme:
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bahsettiği cümlelerde kullandığı ifadelere çok dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

"O çirkin ifadeleri Özgür Özel'in kendisine iade ediyoruz." açıklamasında bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"O çirkin ifadelerin yakıştığı yer, kendisinin yanıdır. Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile aynı cümlede zikretmesi ise siyasi bir zavallılık örneğidir. Özgür Özel zihniyeti, Hamas'a terör örgütü diyen, Filistinli çocuklara İsrailli diyen, bugün de safını belli eden niteliksiz ve şuursuz bir zihniyettir. Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan hadsiz cümleleri Gazze'de, Batı Şeria'da veya Kudüs'te kursun bakalım ve Filistinli kardeşlerimizden alacağı cevabı o zaman görsün. Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan birine Filistinli kardeşlerimizin 'Netanyahu zihniyetinin işbirlikçisi' olarak bakacağı çok nettir."

