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Politika

AK Parti'den Özgür Özel'in Cumhur İttifakı ile ilgili sözlerine tepki: Siyasi saldırganlıktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir.' dedi.

13 Haziran 2024 Perşembe 15:55 - Güncelleme:
AK Parti'den Özgür Özel'in Cumhur İttifakı ile ilgili sözlerine tepki: Siyasi saldırganlıktır
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AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhur İttifakına yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in Cumhur İttifakı'nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Sn Özel'in Cumhur İttifakı bileşenlerine "suç ortağı" demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır.

Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir.

Sn Özel'in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz."

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