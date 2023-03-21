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Politika

AK Parti'den peş peşe tepki... Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye şirin görünme çabası ifşa oldu!

HDP ile görüşen İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulundaki Kürtçe konuşmaların tutanaklarda 'bilinmeyen bir dil' diye yazıldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun bu iddialarına AK Parti Grup Başkanvekilleri Yılmaz Tunç ve Bülent Turan tepki gösterdi. AK Partili Tunç, Kılçdaroğlu'na yönelik, 'Sarf ettiği ifadeler gerçeklerle bağdaşmayan tümüyle HDP'ye şirin görünmek için söylediği yalanlardan ibarettir.' ifadelerini kullanırken, AK Partili Turan ise, 'HDP'nin bile terk ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iftirasına bakalım 5+2 ne diyecek.' diye tepki gösterdi.

21 Mart 2023 Salı 02:04 - Güncelleme:
AK Parti'den peş peşe tepki... Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye şirin görünme çabası ifşa oldu!
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü.

TBMM HDP Grup Toplantı Salonu'nda yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda Kürtçe konuşmaların, tutanaklarda "bilinmeyen bir dil" diye yazıldığını iddia etti.

Söz konusu açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, şu ifadelere yer verdi;

"Sn. Kılıçdaroğlu'nun bugün HDP'ye yaptığı ziyarette TBMM tutanaklarında kullanılan dil ile ilgili olarak sarfettiği ifadeler gerçeklerle bağdaşmayan tümüyle HDP'ye şirin görünmek için söylediği yalanlardan ibarettir."

"BU YAKLAŞIM GAF DEĞİL NET İFTİRADIR"

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Turan, tüm dillerin aziz olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin iftira olduğunun altını çizen Turan, "Tüm diller azizdir. Meclis'te Kürtçe konuşulduğunda "bilinmeyen dil deniyormuş" Ne demek bu?! Resmi dili mi değiştireceksiniz? Konu Kürtçe değil, bkz İngilizce ifademiz tutanağa nasıl geçmiş HDP'nin bile terk ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iftirasına bakalım 5+2 ne diyecek." dedi.

Tüm diller için aynı ibarenin yazıldığını dile getiren Turan, "Resmi dil dışında, Mecliste konuşulan tüm diller doğal olarak tutanağa; "Bu bölümde hatip Türkçe olmayan kelimeler kullandı" şeklinde yazılır. Yani konu KK'nın ifade ettiği gibi Kürtçe değil tüm dillerdir. CBşk adayı olan birinin bu yaklaşımı gaf değil net iftiradır. Yazık!" şekline ifadeler kullandı.

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