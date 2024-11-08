AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya ile heyet olarak gerçekleştirdikleri temaslardan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Efkan Ala, AK Parti ile Birleşik Rusya Partisinin, daha önce aralarında imzalanan mutabakat zaptının geliştirilmesini hedefleyen protokole imza attığını söyledi.

Türkiye ve Rusya'nın bulunduğu bölgede çok önemli gelişmeler yaşandığına işaret eden Ala, "Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek, bu ilişkilere, partiler arasında ilişkiler kurarak, geliştirerek katkıda bulunmak temel amacımız. Çünkü Türkiye çok taraflı ilişkileri geliştirme politikası izliyor. Dünyanın ve bölgemizin buna ihtiyacı var. Bölgedeki riskleri azaltmanın yolu bu." diye konuştu.

Her iki partinin, bölgedeki gelişmelere olabildiğince pozitif katkı sağlamayı amaçladığını dile getiren Ala, "Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin pozitif yönde gelişmesinin bütün dünyada nasıl pozitif sonuçlar doğurduğunu birlikte yaşayarak gördük. Dünya büyük bir tahıl krizi, gıda krizi eşiğine gelmişken ülkelerimiz arasında sürdürülen liderler diplomasisi, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatif alarak bu liderler diplomasisini aktif hale getirmiş olması böyle bir krizi önledi. Bu, bölgemizde birçok gelişmeye de olumlu katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in ortaya koyduğu vizyona uygun olarak siyasi ilişkilerin geliştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

İki parti arasındaki mutabakatın aslında birçok alanda temasların daha da yoğunlaşmasını öngördüğünü anlatan Ala, "Çünkü inanıyoruz ki sorunları ve riskleri azaltmanın en önemli yolu diyalog. Politik ve diplomatik diyalog kanallarını açık tutmak ve bunları geliştirmek ülkelerin lehinedir. O bakımdan çok taraflı ilişkilerimizin bir ayağı olarak da bu protokolü imzaladık." dedi.

- "TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA DENGELİ TİCARET OLMASINI ARZU EDİYORUZ"

Türkiye-Rusya ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Efkan Ala, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin çok köklü olduğunu ve geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

İki ülke liderlerinin 100 milyar dolarlık ticaret hacmi belirlediğini, halihazırda bunun 56 milyar dolara ulaştığını ifade eden Ala, "Arzu ediyoruz ki daha dengeli bir ticaret olsun. Enerji ithalatımızın önemli bir kısmını Rusya'dan temin ediyoruz. Ama Rusya'ya da bizim ürettiklerimizi satıyoruz. Bu köklü ekonomik ilişkilerin gelişerek devam etmesi, her iki ülkenin de lehine." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye gelen turist sayısında Rusların birinci sırada yer aldığına işaret eden Ala, ticaret, kültür, siyaset, turizm gibi birçok alanda ilişkilerin yanında komşuluk ilişkileriyle de iki tarafın çok köklü bir geleneğe sahip olduğunu dile getirdi. Ala, "Bütün alanlardaki ilişkilerimizi daha yaygınlaştırarak, daha da büyüterek geliştirme çabası içerisindeyiz." dedi.

Efkan Ala, "Bütün bu çevremizde olup biteni dikkate alarak, ülkelerin ve liderlerin siyaseti sorun çözme aracı olarak görüp mutlaka daha fazla diyalog içerisinde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece iki ülkenin değil, çevresindeki bütün ülkelerin lehine sonuçlar üretiyor, pozitif sonuçlar üretiyor. Dünyanın, bölgemizin, ülkelerimizin buna ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

- "İKİ ÜLKE, BÖLGENİN İKİ GÜÇLÜ ÜLKESİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da Rusya ile Türkiye'nin, bölgesinde iki güçlü ülke olduğunu vurguladı.

Rusya ile Türkiye arasında sadece siyasi değil, kültürel ve ekonomik anlamda da çok iyi ilişkiler bulunduğunu anlatan Sırakaya, "Özellikle günümüzdeki güvenlik ve enerji konusuna baktığınız zaman Türkiye ile Rusya'nın işbirliğinin ne denli bölgesel anlamda da küresel anlamda da önemli olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz." dedi.

Bu bağlamda hükümet ve parlamento düzeyinde ikili ilişkilerin varlığına dikkati çeken Sırakaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BRICS Liderler Zirvesi'ne de katılarak Putin ile bir araya geldiğini hatırlattı.

Sırakaya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da bir süre önce Rusya'da temaslarda bulunduğunu anımsatarak, kendilerinin de bu sürece siyasi parti olarak katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Putin'in Birleşik Rusya Partisi yetkilileriyle bir araya geldiklerini belirten Sırakaya, görüşmelerin oldukça etkili ve faydalı olduğunu vurguladı.

Sırakaya, parti olarak daha önce imzalanan mutabakat zaptını yeni protokolle güncellediklerini, ileriki süreçte dünya genelinde 13 siyasi partiyle bu görüşmeleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini anlattı.

Gelecek yıl Birleşik Rusya Partisi tarafından Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirileceğini dile getiren Sırakaya, şunları kaydetti:

"Partiler arasındaki diyalogun geliştirilmesinin aynı zamanda iki ülke arasında hükümetler düzeyindeki çalışmalara da pozitif ivme kazandıracağı noktasında zaten mutabakatımız söz konusu. Siyasi partiler, demokrasilerde vazgeçilmez. Demokrasilerin partiler üzerinden şekil almış olduğu, partilerin yapmış olduğu çalışmalar, esasında demokrasilerde 'mutfak' olarak tabir edilen bir ortamın oluşmuş olması son derece kıymetlidir. Bu bağlamda önümüzdeki süreç içerisinde tabii Rusya'dan da Türkiye'ye ziyaretler gerçekleşecek."

