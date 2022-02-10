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Politika

AK Parti'den sert tepki: Belli ki Kılıçdaroğlu provokasyon peşinde

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Zamlar geri çekilinceye kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim' şeklindeki açıklamasına 'Belli ki Kılıçdaroğlu provokasyon peşinde.' sözleriyle tepki gösterdi.

10 Şubat 2022 Perşembe 08:28 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 08:28
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

Elektriğe yapılan zamların geri çekilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, "Ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun yeni bir provokasyonun fitilini ateşleyen bu sözlerine AK Parti'den ilk tepkiyi Grup Başkanvekili Bülent Turan gösterdi.

"BELLİ Kİ PROVOKASYON PEŞİNDE"

"Zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm dünyada enerji fiyatlarında bir artış var. Devletimiz bunu milletimize en asgari yansıtmak için adımlar atıyor." diyen Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Eleştiri/öneri baş tacı; ama siyasi sorumluluk makamındaki birinin dili/önerisi bu mu olmalı? Belli ki Kılıçdaroğlu provokasyon peşinde."

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