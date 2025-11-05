İSTANBUL 19°C / 15°C
  AK Parti'den skandal rapora sert tepki... ''Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz''
Politika

AK Parti'den skandal rapora sert tepki... ''Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 'Avrupa Komisyonu'nun bugün yayımladığı Türkiye Raporu'nda yer alan yargı, temel haklar ve iç siyasi gelişmelere dair taraflı, ön yargılı ve mesnetsiz iddiaları reddediyoruz.' ifadesini kullandı.

5 Kasım 2025 Çarşamba 17:12
AK Parti'den skandal rapora sert tepki... ''Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz''
Sırakaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Komisyonu 2025 Türkiye Raporu"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Avrupa Komisyonu'nun bugün yayımladığı Türkiye Raporu'nda yer alan yargı, temel haklar ve iç siyasi gelişmelere dair taraflı, ön yargılı ve mesnetsiz iddiaları reddediyoruz." ifadesini kullanan Sırakaya, bu yaklaşımın, Türkiye-AB ilişkilerinde karşılıklı güven ve olumlu gündem inşası yönündeki çabalarla bağdaşmadığını belirtti.

Avrupa'nın raporuna sert tepki

Sırakaya, şunları kaydetti:

"Türkiye ve AK Parti, bütün siyasi engellemelere rağmen AB üyeliğini stratejik bir hedef olarak görmeye devam etmektedir. Raporda ülkemizin işleyen piyasa ekonomisi, sağlam makroekonomik politikaları ve Doğu Akdeniz'deki yapıcı tutumu yönündeki tespitler, Türkiye'nin sorumlu ve kararlı duruşunun teyididir. Bu olumlu gelişmeler ışığında, 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının ivedilikle kaldırılması yönündeki meşru beklentimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye ve AK Parti, adil, dengeli ve karşılıklı saygıya dayalı bir işbirliği vizyonuyla Avrupa'nın geleceğinde yer alma iradesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."

