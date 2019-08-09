AK Pakti’nin hazırladığı raporuGenel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta,gazetecilerle paylaştı. Usta,Suriyelilerle ilgili çalışma yapma konusunda kendilerini harekete geçiren unsurlardan birisinin, Avrupa’da artan ırkçılık tavrının Türkiye’ye sıçraması ve burada da provoke etmeye çalışan kesimlerde gözlenen hareketlilik olduğunun altını çizdi. Ülkede kargaşa çıkartmaya çalışan gruplara karşı uyarıda bulunan Usta, bu nedenle özellikle siyasilerin kullandığı dilin önemine vurgu yaptı.

CHP’YE ÇAĞRI

Özellikle CHP’nin Suriyeliler konusunda ortaya koyduğu dile dikkat çeken Usta, AK Parti’li belediye başkanlarına gerekli uyarıların yapıldığını belirtirken, “CHP’nin de belediye başkanlarına uyarıda bulunması gerekiyor. Çağrıda bulunuyorum; eğer arzu ederlerse belediye başkanları ile bu meselenin nasıl çözülebileceğiyle ilgili çalışma yapabiliriz” dedi.

KAÇAKLARA ÖNLEM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, çalışma hayatıyla ilgili de hedefin, işyeri olan veya çalışan tüm Suriyelilerin kayıt altına alınması olduğuna vurgu yaparken, Suriyeliler konusunda odaklanılması gereken noktanın, kaçak girişlerin önlenmesi ve ülke içinde de suça karışanların geri gönderilmesinin iki önemli ayağını oluşturduğunu belirtti. Usta, kalanların dil öğrenme problemlerinin çözümü, toplumsal uyum için özellikle okullarda ve mahallelerle iletişim kanallarının daha fazla kullanılmasının önemine işaret etti.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ

Usta, bu kapsamda AK Parti il başkanlıklarına, ofis açıp Suriyelilerle ilgili sorunların çözümü konusunda aktif olunması talimatı verildiğini söyledi. Buna göre AK Parti il veya ilçe başkanlıkları, o bölgede izinsiz ve ruhsatsız işyeri açanlarla irtibata geçecek, gerekli uyarıları yaparak, sistem içinde kayıt altına alınarak işyerini açmasını sağlayacak şekilde yol gösterecek. Açılmış olan işyerlerinin hijyene uygun olup olmadığının denetimlerini yapacak. Belediyeler de aynı kapsamda görevlendirilerek özellikle Suriyelilerin oluşturduğu veya Suriyelilerle ilgili hizmet veren STK’larla işbirliğini artıracak.

İRTİBATA GEÇİLECEK

Son il başkanları toplantısında tüm teşkilatlara bu talimatların iletildiğini aktaran Leyla Şahin Usta, “Suriyelilerin yaşadığı mahallelerde kanaat önderleriyle irtibata geçilmesini istedik. Gençlik teşkilatının gençlerle irtibata geçmesini görev olarak verdik” dedi. Usta ayrıca, kadın kollarının da mahalle teşkilatları ile birlikte ev ziyaretleri kapsamında apartman ve okullar üzerinden Suriyeli ailelerle daha çok iletişime geçeceğini bildirdi.