TBMM Genel Kurulu, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini' görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.



Kanun teklifi görüşmeleri sürerken söz alan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, 'Burada, 'Gazze' diye ağlıyor ama Hakkâri'ye Gazze politikası uyguluyor, burada İsrail'in zulmünden bahsediyor ama Hakkâri'nin iradesini kabul etmiyor' şeklindeki sözleri üzerine tartışma çıktı.

'BİZİM KARŞIMIZDA TERÖR ÖRGÜTLERİ VARDIR'

Ömer Öcalan'ın sözleri üzerine konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Burada birkaç hatip Türkiye ile Gazze'yi mukayese etme cüretine girerek, Gazze'de kendi topraklarını savunan kahramanlar ile Türkiye'yi mukayese etmiştir. Türkiye, her zaman, tarih boyunca emperyalistlerin karşısında durmuş hür, bağımsız, müstakil bir devlettir, kıyamete kadar da öyle kalacaktır. Türkiye, Gazze'deki mazlumların da Gazze'deki direnişin de yanında yer almaktadır. Bizim karşısında olduğumuz terör örgütleridir, terör örgütlerine destek verenlerdir, şiddeti destekleyenlerdir. 10 binlerce kilometre öteden gelip Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurmak isteyenlere sesi çıkmayanlar, onlara sırtını dayayan iş birlikçileri de emperyalistleri de vekâlet savaşçılarını da çok iyi tanıyoruz. Bunlarla mücadelemizi de sürdüreceğiz. Türkiye her zaman mazlumların hukukun ve demokrasinin yanında olacaktır. Bunu da böyle ifade etmek istiyorum" dedi.

Gül'ün sözleri üzerine söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Hatibimizin mukayesesi bir fotoğraf üzerineydi. İki fotoğraf gösterdi hatibimiz. Biri Hakkâri Belediyesinin fotoğrafıydı, biri Gazze parlamentosunun fotoğrafıydı. Birinin önünde İsrail askerleri duruyordu. Filistin halkının iradesine el konulmuştu. Birinin önünde de polisler duruyordu ve Hakkâri halkının iradesine el konulmuş." şeklinde skandal niteliğinde ifadeler kullandı.

'TSK'YI İŞGALCİ İSRAİL ASKERLERİNE BENZETMEYİ ASLA AMA ASLA KABUL ETMİYORUZ'

Koçyiğit'in sözlerine cevap vermek için tekrar söz alan Abdulhamit Gül, "Türkiye, Suriye'deki, Irak'taki, dünyanın neresinde olursa olsun Kürtlere, coğrafyasını, vatanını açmıştır. Suriye'de yaşanan her gelişmede, Türkiye, Suriye'deki Ezidisiyle, Kürdüyle, Türkmeniyle, Arabıyla herkesin anavatanı olmuştur. Mazlumların yanında yer almıştır. Türkiye'yi, Türk Polisini, Türk Silahlı Kuvvetlerini, işgalci İsrail askerlerine benzetmeyi asla ama asla kabul etmiyoruz, bunu reddediyoruz" dedi.