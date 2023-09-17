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Politika

AK Parti'den Tunç Soyer'e tepki: Sizden beklenen İzmir'e hizmettir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, LGBT'ye açıktan destek veren Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Dağ, Soyer'in LGBT üyelerine yönelik sağladıkları desteği anlattığı videoya ilişkin 'Sizden beklenilen emperyalizmin yeni aparatı sosyal terörizme destek değil, İzmir'e hizmettir.' ifadelerini kullandı.

17 Eylül 2023 Pazar 23:59 - Güncelleme:
AK Parti'den Tunç Soyer'e tepki: Sizden beklenen İzmir'e hizmettir
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CHP'li İzmir BB Başkanı Tunç Soyer LGBT'ye yönelik desteğini sürdürmeye devam ediyor.

Soyer, LGBT üyesi bir kişi ile yaptığı görüntülü konuşmada İzmir BB yönetimi olarak LGBT'lilere yönelik hizmetlerinden bahsetti.

Tunç Soyer, İzmir BB çatısı altında LGBT üyeleri için bir daire başkanlığı kurulduğunu itiraf etti.

"SİZİN İŞİNİZ İZMİR'E HİZMET EMPERYALİZM'İN APARATI OLMAK DEĞİL"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir BB Başkanı Tunç Soyer'in LGBT üyelerine yönelik desteğine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Hamza Dağ, "Sizden beklenilen emperyalizmin yeni aparatı sosyal terörizme destek değil, İzmir'e hizmettir." dedi.

Hamza Dağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İzmir'de kronik problemler almış başını gidiyor. Şehrin başındaki kişi bu sorunlara odaklanmak yerine sürekli LGBT dayatmasını bu şehrin gündemine sokmaya çalışıyor. Sizden beklenilen emperyalizmin yeni aparatı sosyal terörizme destek değil, İzmir'e hizmettir.

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