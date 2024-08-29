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Politika

AK Parti'den vergi rekortmeni Baykar'a teşekkür

Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı. Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Vergi rekortmenleri listesinin başındaki Baykar Yöneticileri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın ortaya koyduğu başarı, ülkemizin gelecek vizyonunun, özgüveninin ve azminin sembollerinden olmuştur, takdire şayandır” dedi.

IHA29 Ağustos 2024 Perşembe 15:51 - Güncelleme:
AK Parti'den vergi rekortmeni Baykar'a teşekkür
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AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, vergi rekortmenleri listesi başındaki Baykar Yöneticileri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a teşekkür etti.

Çelik, paylaşımında, "Çalışarak, üreterek ve vergi vererek ülkemize katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Vergi rekortmenleri listesinin başındaki Baykar Yöneticileri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın ortaya koyduğu başarı, ülkemizin gelecek vizyonunun, özgüveninin ve azminin sembollerinden olmuştur; takdire şayandır. Bu başarı, Türkiye'nin geleceğine üreterek katkıda bulunmak isteyen tüm gençlerimize örnek teşkil etmektedir" dedi.

Çelik ayrıca, "Bu başarı hikayesi, hem vergileriyle hem de ürettikleri yüksek katma değerli inovatif ürünleri ile milli güvenliğimize katkının ve milli teknoloji hamlesinin simgesidir. Bu başarı öyküsüne yalan yanlış iddialarla saldıranların ve bu katkıları zedelemeye çalışanların yaptıkları tek şey, bu ülkenin başarılarından rahatsızlık duymaktır. Bu tip yalan yanlış sözler üretenlerin, aynı zamanda Türkiye'ye ait her gelişmeden de rahatsız olmaları tesadüf değildir" ifadelerini kullandı.

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