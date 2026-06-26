AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kampın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirildiğini belirten İnan, "İnşallah bugün itibarıyla Sapanca'mızda, bu güzel ilçede MYK, MKYK üyelerimiz, kabine üyelerimiz, tüm bakan yardımcılarımız, kurucular kurulu üyelerimiz, 28. dönem milletvekillerimiz, Edirne'den Hakkari'ye kadar 81 ili temsil eden milletvekillerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, siyasi etik kurulu heyetinden tutun disiplin kurulu üyelerine kadar tüm AK Parti Genel Merkezimize bağlı tüm kurumlarımız burada istişare ve değerlendirme kampımıza katılacaklar. 3 gün boyunca burada milletimizin taleplerini, görüşlerini, milletimize daha güçlü hizmetler sunmak adına ortaya koyacağımız tüm değerlendirmeleri Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız liderliğinde gerçekleştireceğiz" dedi.

"TÜM ALANLARDAKİ MESELELERİ BURADA UÇTAN UCA ELE ALACAĞIZ"

İnan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yarın Cumhurbaşkanımızın hem ülkemize hem bölgemize hem de dünyaya seslenecek tarihi açılış konuşmasıyla kampımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Ardından da parti politikaları oturumumuzla birlikte uçtan uca tüm parti politikalarımızı, önümüzdeki tüm kritik süreçleri hep beraber gerçekleştirmiş olacağız. Ardından da kabine oturumlarımızla birlikte temel icraatlarımızı, temel icraat alanlarımızı, başta ekonomi olmak üzere dış politikaya kadar tüm alanlardaki meseleleri burada uçtan uca ele alacağız. Pazar günü de kapsamlı bir değerlendirme divanını Cumhurbaşkanımız öncülüğünde gerçekleştirip, kampımızın kapanışını yapacağız."

"KOLTUK KAVGALARININ ÇOK TARTIŞITILDIĞI BİR DÖNEMDE BİZ DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

AK Parti'nin istişare kamplarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk siyasetine kazandırılan en güçlü geleneklerden biri olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, bu toplantılardan çıkan sonuçların hızlıca parti ve hükümet politikalarına yansıtıldığını belirtti. İnan, "Bugün gündemlerde gördüğünüz üzere başta ana muhalefet partisi olmak üzere koltuk kavgalarının bu kadar çok tartışıldığı bir dönemde biz AK Parti olarak birliğimizle, beraberliğimizle, kardeşliğimizle ve büyük bir dayanışmamızla, kurucular kurulumuzdan tutun bugüne kadar tüm emeklerini ortaya koymuş büyüklerimizle birlikte bir araya geliyoruz. Bugünkü 33. kampımızı gerçekleştirirken, bize bu imkanı sağlayan aziz milletimize çok teşekkür ediyoruz. Her sandık sınavında, her genel seçimde bizi birinci parti yapan ve iktidara getiren, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümeti kurduran milletimize çok teşekkür ediyoruz. Bugün AK Parti sadece bir siyasi parti değil, aynı zamanda dünyanın, bölgenin en güçlü kurumsal organizasyonu. Bu organizasyon gücümüzle de Sapanca'da bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

KAMPIN TEMASI: "ÇEYREK ASIRLIK DESTAN AK PARTİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ise, kampın Türkiye siyaset tarihine istişare kültürünü aşılayan bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Toplantının 14 Ağustos'ta kutlanacak olan 25. kuruluş yıl dönümüne bir hazırlık niteliği taşıdığını belirten Acar, "Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz küresel ölçekte yaşanan bazı krizlere atıfta bulunan ve masada her şekilde anlamlı bir yer tutan dünya diploması tarihine bakıldığında önemli adımları atmış olan bir form tutmuştuk. Milletin gücüyle küresel liderlik formatı üzerinden Cumhurbaşkanımıza bir atıf söz konusuydu. Türkiye'nin bugünkü rolünü paylaşan bir atıftan bahsediyoruz. Bugün de 14 Ağustos itibarıyla 25. yılını kutlayacak olan AK Parti'nin çeyrek asırlık destanını bir şekilde anlayacağımız, neler yaptığımızı, bu süreçte nasıl bir dönem geçirdiğimizi, bu çeyrek asırlık dönemin içerisine neleri sığdırdığımızı ve aslında istişare, değerlendirme formatı üzerinden 25 yıllık muhasebe yapmanın kampı için bugün buradayız. 25 yılı tabii ki haklı gururla yad edebileceğimiz, birçok mücadeleye, birçok eserle, birçok krizle toplumun önünde, seçmenlerinin önünde, milletiyle yol yürüyen AK Parti'nin aslında karnesini, 25 yıllık karnesinin ne olduğunu ortaya koyacağımız bir kamp olarak değerlendirebiliriz" dedi.

YENİ ŞARKI SÜRPRİZİ

Geçen yıl Kızılcahamam'da düzenlenen kampta format değişikliğine gidildiğini ve pozitif dönüşler alındığını hatırlatan Acar, bu yıl içeriğin daha da geliştirildiğini açıkladı. Acar, partililere ve kamuoyuna bir de müjde vererek, "Yarın inşallah önümüzdeki günlerde AK Parti'nin dillere pelesenk olacak yeni bir şarkısını da paylaşmış olacağız Cumhurbaşkanımız konuşmasını yapmadan önce. Hazırlıklarımızı tamamladık, biz hazırız" şeklinde konuştu.