AK Parti'den Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz CNN Türk canlı yayınında konuştu.

Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Pusulanın içinde herkesin yeri ayrı olacak, herkes kendi amblemiyle girecek. Herkesin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olacak.

YENİDEN REFAH'A ZİYARET OLACAK

Zamanı belli değil ama Cumhurbaşkanı Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek. Bir parça metin çıktı. Tam genel ilkeler bazında bizim net bir şekilde kabul ettiğimiz, Yeniden Refah Partisi'nin... Bizim zaten kabul ettiğimiz Yeniden Refah Partisi'nin hassas olduğu bir mutabakat metninden ibaret. Bunlar olur ama. Birkaç kişi bir araya gelse. Ben pazarlık derken bir araya gelişimizin ana nedeninin kaç vekil alacağının olmaması gerektiğini söylüyorum. Biz hangi bölgeye kimin hitap edeceğini konuşuyoruz. Burada da partilerin gücüne uygun bir tablonun oluşmasını herkes bekler. Masaya oturduğumuz birinci gün bir araya geldik. Yeniden Refah Partisi biz logomuzla seçime girmek istiyoruz dedi. Biz de "bu iş böyle olmasa daha iyi olmaz mı" dedik. Hayır dediler. Biz de "hay hay" dedik.

Orada görüşme aşamasında Yeniden Refah Partisindeki arkadaşlarımız biraz hibrit bir model olabilir mi diye. Bundan sonra da meseleyi konuşabiliriz. Belki bir parça daha hibrit modele gidilebilir, gidilmez. Muhtemel bunları konuşacağız. İşin ana temel noktalarında anlaştık ve ittifak kuruldu. Bundan sonra üstüne bir şey koyamasak bile belli bir noktadayız.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE 6284 SAYILI KANUNDA ANLAŞILDI MI?

Kadın haklarına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nin anormal bir teklifi olmadı. Haksızlık edemem, haklarını yiyemem. Bizim de olmadı, olamaz. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok titizdir.

ORTAK LİSTE GÜNDEMDE Mİ?

2018 seçimlerinden bahsediyorum. Saadet Partisi hem kendi logosuyla girerken Cumhuriyet Halk Partisi'nden isim koydular. Bizde de açıkçası BBP'nin logo ile girmemesinin nedeni bu. Bu sefer geldiğinde BBP ben kendi ismimi koymak istiyorum dedi. Hangi partiye oy veriyorsanız oradan milletvekili çıkıyor. Bu sefer milletvekili dağıtımı önce ittifaklara değil partilere göre. Artık oylar kimseye yaramayacak. Ya Saadet Partisi vekil çıkaracak ya da o oylar boşa gidecek. Karamollaoğlu o yüzden alt ittifaklar oluşturalım diyor. Çünkü yeni seçim kanunları bunu zorluyor bir parça.

Bizde 4 partide kendi logosuyla seçime girecek. Müzakerede bir noktaya geldik ve bunları konuşmadık. Ama bundan sonra bunları konuşmayacağız diyemem. Vakit geçtikçe bazı şeyler anlaşılacak.

HÜDA PAR'A KAÇ VEKİL VERİLDİ?

Biz HÜDA PAR'la çok rahat oturduk ve kalktık. Ne yapacağımıza çok hızla karar verdik. Bizim listemizden yer vereceğiz. Karşılıklı uzlaşı içinde, bazı illerde net kazanabilecekleri yerlerden olmak üzere bir listede hızlıca anlaştık.

ANAP VE DSP İTTİFAKA KATILIR MI?

Bana herhangi bir direktifte bulunulmadı. Biz partileri birleştirmiyoruz. Her parti kendi hükmü şahsiyetiyle orada duruyor. En fazla eleştirilen konu "Hizbullah'ın devamıdır" "Asla alakamız yoktur" diye ifade ediyorlar. Biz ilkeler doğrultusunda bir araya geldik. Böyleyken mesele Cumhurbaşkanımıza desteği nasıl artırırızdan bakıyoruz. Geçmiş dönemde de HÜDA PAR destek vermişti, listelerden yer vermemiştik. Bu dönem listelerden yer veriyoruz.

3 DÖNEM KURALI UYGULANACAK MI?

Bu partide 22 yıldır siyaset yapıyorum. 13 yıldır da genel merkezde Seçim katındayım. Bu kadar önemli görevleri bu parti vermişler. Milletvekilliği dışında çok önemli görevler yapmışız. Biz statülere, makamlara değil davalara partiyiz. Asıl olan dava bilinci. Orada bir sorun yok, ortadan kalkmıyor. Bize davaya katkı sağlayacak neyse ona destek vermemiz gerekiyor. Partinin daha lehine olan bir şeyi savunması kadar doğru bir şey olamaz. Değişim beklentisi var. Geçmişte iyi yönettik, daha da iyi yöneteceğiz. Bunun karar mercii MYK'dır. Değişim beklentisi var, MYK ve MKYK karar alacak. O karar verilinceye kadar biz düşüncelerimizi net bir şekilde koyabiliriz. Buradan baktığımda da doğrudur.

DEPREMZEDELER NASIL OY KULLANACAK?

Seçmen listeleri askıda şu anda. 2 Nisan'a kadar da devam edecek. O bölgeden çok fazla insan var başka ile giden. Fiilen adres kaydını alamazsa, oraya gidip oy kullanamayacak. O bölgeden hangi sebeple olursa olsun giden kim varsa 2 Nisan'a kadar nerede bulunacaksa adresini oraya alsın. Oradaki milletvekili sayısı azalmayacak. 1 hafta kala yaklaşık 50 bin kişi fiilini kaydını oraya aldı. Bunlar seçmen değil, nüfus.